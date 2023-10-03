"Отсутствие рвотного рефлекса" - Медик рассказал, как отличить белорусов-"алкоголиков выходного дня"

Опубликовано: 03.10.2023 17:45 , Обновлено: 03.10.2023

В медицинской литературе вы никогда не сможете найти такого диагноза под названием «алкоголизм выходного дня». Так или иначе это понятие существует и широко распространено в нашем обществе. О том, что же это такое и как этого избежать, рассказал врач-психиатр-нарколог Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии Игорь Юргенс.

Ни для кого не секрет, что жить в современном мире становится все тяжелее и тяжелее. Долгие часы человек проводит на работе, где испытывает огромный стресс день изо дня. А с наступлением выходных очень многие люди любят расслабиться и дать себе «отдохнуть» за бокальчиком чего-то крепкого. И вот так постепенно это становится уже этакой традицией, привычкой.

«Алкоголизм выходного дня – это не клиническое состояние. По этой причине многие не относятся к этой проблеме всерьез, считая, что держат ситуацию под контролем и волноваться не о чем, ведь к понедельнику они «снова в строю». Но зачастую это только до поры до времени», – заявил врач Игорь Юргенс.

По его словам, снятие стресса по выходным с помощью алкоголя так или иначе перерастает в зависимость. Как же это происходит? – врач объяснил.

«Представьте, что человек по субботам выпивал в компании бутылку пива и чувствовал себя прекрасно. Но спустя какое-то время одной бутылки для поддержания хорошего настроения ему уже было мало, он стал выпивать две. Затем организм потребовал более высоких градусов спиртного – и вот уже условный Василий со знанием дела наливает в рюмку коньяк или виски в бокал. И далее по нарастающей. А это уже верный признак того, что болезнь начинает проявляться», – рассказал он.

Подытожим информацию о том, как человек может заметить, что его привычка постепенно перетекает в зависимость: если со временем требуется большая доза спиртного для поддержания хорошего настроения, если повышается градус напитков и если отсутствует рвотный рефлекс.

«В нашем обществе принято считать, что чем больше человек способен употребить за один присест спиртного, тем сильнее его организм. Однако это большое заблуждение: на самом деле здоровый организм реагирует на злоупотребление спиртным тошнотой и рвотой. Если эти рефлексы отсутствуют, значит, болезнь начала прогрессировать», – констатировал врач-психиатр-нарколог.

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