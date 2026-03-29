Один из регионов Беларуси станет некомфортным для аллергиков

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Опубликовано: 29.03.2026 18:16 , Обновлено: 29.03.2026

С началом апреля для белорусских аллергиков начнется не самый комфортный период. Судя по данным мониторинга распространения пыльцы, западные ветры уже несут первые порции пыльцы из Польши и Германии. При этом белорусская береза пока только готовится к активному цветению (запасы пыльцы в сережках составляют 99%).

Согласно показателям модели SILAM (система моделирования атмосферного состава), ситуация в начале апреля на юго-западе Беларуси будет выглядеть так:

Береза: 385.6 мкг/м³ — это близко к критическому уровню.

Ольха: 3.8 мкг/м³ — здесь сохраняется низкий уровень.

В общем, если вы почувствуете зуд в глазах или насморк — это может быть не простуда, а пыльца березы.

Карта прогноза распространения пыльцы, построенная системой моделирования атмосферного состава SILAM, показывает: мощный шлейф пыльцы накрывает не только юг Беларуси, но и соседнюю Польшу и Германию. Сухая и ветреная погода, согласно модели, поспособствует тому, чтобы аллергены разносились на огромные расстояния.

Цветовая шкала концентрации пыльцы березы (#/m³) на карте выглядит так. Серый или белый цвет означает, что пыльцы практически нет (менее 1–5 ед/м³). Зелёный (5–25) — низкая концентрация: аллергики с высокой чувствительностью могут начать ощущать легкий дискомфорт. Жёлтый или оранжевый (25–100) — средняя концентрация: типичные симптомы поллиноза (насморк, зуд в глазах) проявляются у большинства аллергиков. Красный (500–1000) — очень высокая концентрация и серьёзная нагрузка на организм.

Впрочем, для центральной и восточной частей Беларуси пока угрозы нет: судя по карте, облако только подходит к границам. А вот юго-западные регионы (Брестская и Гродненская области) уже находятся в «зелёной» зоне (около 10–25 ед/м³).

Но не стоит расслабляться. Температура воздуха днем будет держаться в районе +11…+16°C, что ускорит созревание белорусских берез. Вполне возможно, что уже к концу недели (4–5 апреля) начнется активное пыление местных деревьев.

Старайтесь не проветривать помещения во второй половине недели, когда потеплеет до +16°C и установится сухая погода — именно в это время концентрация пыльцы в воздухе будет расти.

Тем, кто страдает от аллергии, есть пара советов. Например, меньше находиться на улице в пик тепла. После прогулки обязательно умывайтесь и меняйте одежду. Закрывайте окна в машинах и домах. Причем делать это рекомендуется уже сейчас — западный перенос пыльцы, судя по карте SILAM, только набирает силу.