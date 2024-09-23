Никаких уколов и походов в поликлинику? В США одобрили первую вакцину от гриппа в виде спрея

Опубликовано: 23.09.2024 09:24 , Обновлено: 23.09.2024

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 20 сентября впервые одобрило вакцину от гриппа в форме назального спрея для самостоятельного использования. Начиная со следующей осени препарат FluMist компании AstraZeneca, вероятно, станет доступен рядовым американцам через интернет-аптеку.

«Одобрение первой вакцины против гриппа для самостоятельного введения или введения лицам, осуществляющим уход, открывает новую возможность получения безопасной и эффективной сезонной вакцины против гриппа, потенциально более удобной, гибкой и доступной для отдельных лиц и семей», — заявил высокопоставленный представитель FDA Питер Маркс.

По его словам, любой человек «старше 18 лет будет иметь право вводить вакцину себе или другому человеку», так как она одобрена для использования «любым лицом в возрасте от двух до 49 лет».

В FDA также добавили, что FluMist создан на основе ослабленной формы живого вируса гриппа .

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Сезонный грипп (грипп) — это острая респираторная инфекция, вызываемая вирусами гриппа. Он распространен во всех частях мира. Большинство людей выздоравливает без какого-либо лечения.

Грипп легко распространяется от человека к человеку при кашле или чихании. Лучшим способом профилактики заболевания является вакцинация.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, сезонный грипп ежегодно становится причиной около миллиарда случаев заражения, в том числе 3–5 миллионов случаев тяжелой формы заболевания.

Каждый год от респираторных патологий, вызванных вирусами гриппа, умирает от 290 000 до 650 000 человек.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Беларуси зарегистрировали первую вакцину от рака лёгких. Работа над препаратом велась более 25 лет в Центре молекулярной иммунологии Кубы. Известно, что терапевтическая вакцина уже несколько лет применяется в некоторых странах Латинской Америки, а наибольшую эффективность она показала для лечения людей в возрасте до 60 лет.

В Беларуси зарегистрировали первую вакцину от рака лёгких. Кто производитель?