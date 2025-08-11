Санэпидемиологи предупредили, кому из белорусов не стоит есть помидоры

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Опубликовано: 11.08.2025 10:28 , Обновлено: 12.08.2025

Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии (ЦГЭ) напомнил о полезных свойствах помидоров, а также о ситуациях, когда их употребление стоит ограничить. Соответствующие рекомендации подготовила заведующий отделом общественного здоровья Анастасия Степанькова.

Как напомнила эксперт, в прошлом французы называли томат «pomme d’amour», или «яблоком любви», веря в его свойства афродизиака. Современная наука подтвердила, что томаты богаты витаминами:

C (укрепляет иммунитет ),

), K (необходим для здоровья костей ),

), A (помогает сохранить зрение).

Кроме того, по её словам, помидоры являются источником калия, магния, фосфора и железа. Благодаря содержанию ликопина они считаются особенно полезными для мужского здоровья. Для получения достаточного количества этого вещества рекомендуется употреблять около 200 мл томатного сока или 50–100 г свежих томатов в день .

Для лучшего усвоения витамина C помидоры стоит есть с жирами, например, с растительным маслом . При этом термическая обработка снижает их пользу.

Несмотря на все преимущества, некоторым людям следует употреблять помидоры с осторожностью. В частности, ограничивать их количество в рационе рекомендуется при повышенной кислотности желудка или язвенной болезни.

Также у склонных к аллергии лиц томаты могут вызвать « нежелательные реакции ».

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