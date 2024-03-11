"20 км ехали целый час!" — Белорус пожаловался на медленную скорую. Мнения комментаторов разделились

Опубликовано: 11.03.2024 15:57 , Обновлено: 11.03.2024

Белорус в Tik-Tok пожаловался на медленное оказание скорой помощи. Пользователи соцсети разделились во мнениях.

Дмитрий Морозов с ником morozik_by в Tik-Tok записал короткое видео на котором возмутился “оперативностью” белорусской скорой помощи.

“Вызвали скорую. Сказали, что умирает человек и они 20 км ехали без мигалок целый час. Нужно какое-то наказание придумать за это. Это ни в какие рамки не лезет! Экономят они, или что?”, — возмутился белорус.

За 2 дня видео собрало более 200 тысяч просмотров и свыше 700 комментариев. Многие пользователи разделили мнение мужчины и, призвав “провести расследование инцидента”, рассказали десятки подобных историй из своей жизни.

“У нас 17 км, сказали, что у человека посинел носогубный треугольник, он в сознании и дышит. Приехали через 40 мин, хотя доехать на машине 15-20мин. Как итог, человек умер. Звонили 3 разных человека”, — рассказала пользовательница Юлия Жидкова.

“У вас 20 км, а у нас 8 км ехали три часа, из-за чего не смогли спасти маму мою. Ещё и недовольные были, что мол на труп скорую вызываете. Звонили раз 7, что человеку плохо с сердцем”, — рассказала о своем опыте комментатор Иришка.

Тем не менее нашлись пользователи, которые высказались в поддержку работы экстренной службы и раскритиковали жалобу мужчины.

“Скорая ждала за углом когда вы позвоните? Наверное вы у нее не одни. Может где-то тоже умирал человек”, — высказала предположение пользовательница Мария Савицкая.

“Трудно судить не зная причин”, — мнение еще одного пользователя.

В комментариях также нашелся ответ белорусской работницы скорой помощи.

“Мы можем быть заняты, при чем тут экономия? Вы думаете сразу к вам выехала смп как вы позвонили?”, — написала она.

Ранее Телеграф писал о белоруске, которая пожаловалась в соцсети на плохую дорогу, из-за которой пострадала её машина. Однако, посмотрев видео, пользователи нашли другую причину.

«Ваша машина опасна для других» — Белоруска пожаловалась на дорогу в Tik-Tok. Но что-то пошло не так