Не хотите рано поседеть? Вот что нужно начать делать всем белорусам уже сейчас

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Опубликовано: 12.07.2023 17:17 , Обновлено: 12.07.2023

Мы обычно рассматриваем появление седых волос как признак старения, хотя на самом деле процесс поседения часто начинается в молодом возрасте, например, после 30 лет. Одни дружат с сединой, другие предпочитают ее маскировать. Если вы хотите вовремя отсрочить эту дилемму, почитайте, что нужно начать делать уже сейчас (и не только с волосами).

Вы знали, что первый седой волос не обязательно является седым? В начале процесса поседения волосы становятся бледно-желтыми или белыми. Их появление — результат естественного физиологического процесса, и в этом нет ничего странного. Точно так же, как нет ничего необычного в том, что некоторые люди седеют в возрасте от 30 до 40 лет. Тем не менее раннее поседение должно быть сигналом к тому, чтобы проверить состояние своего здоровья. Иногда это связано с переутомлением.

Что ускоряет поседение?

Ученые выделяют несколько факторов, влияющих на скорость поседения, пишет Onet. В частности, этот процесс стимулируется некоторыми элементами образа жизни и медицинскими показаниями:

генетическая предрасположенность - если старшие члены вашей семьи быстро поседели, то можно ожидать, что то же самое произойдет и с вами;

курение и чрезмерное употребление алкоголя;

диабет;

анемия;

заболевания щитовидной железы;

стресс;

заболевания шейного отдела позвоночника.

Как замедлить поседение?

К счастью, многие из них можно устранить, а если ввести дополнительные факторы, замедляющие поседение, то велика вероятность того, что вы пойдете покупать краску для волос чуть позже. Для этого достаточно отказаться от некоторых привычек и завести новых друзей. Вот рецепт отсроченного поседения:

сбалансированное питание - регулярное употребление фруктов и овощей. Также не забывайте о хорошей гидратации;

железо - убедитесь, что вы едите продукты с высоким содержанием железа;

витамины группы В - для укрепления волос;

настои, предпочтительно из хвоща полевого и примулы вечерней;

пивные дрожжи - защищают естественный цвет волос.

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