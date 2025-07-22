На туристических пляжах Турции обнаружили смертельно опасные «плотоядные бактерии»

Опубликовано: 22.07.2025 15:54 , Обновлено: 22.07.2025

Власти Турции выпустили официальное предупреждение о риске заражения "плотоядными бактериями" на нескольких популярных туристических пляжах. Опасные бактерии, которые могут спровоцировать серьезные заболевания и даже потенциально смертельный сепсис, были обнаружены на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей, в зонах купания, в соленой и слабосоленой воде.

Предупреждение от турецких властей последовало после сообщения Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, передал турецкий портал Milliyet. Его специалисты обнаружили на некоторых турецких пляжах вибрионы, часто встречающиеся летом в Балтийском море. Эти бактерии могут размножаться в солёной или слабосоленой воде при высоких температурах и проникать в организм человека через открытые раны.

Как оказалось,в водах Мраморного, Эгейского и Средиземного морей были обнаружены ДНК как минимум двух видов этих бактерий:

Vibrio parahaemolyticus,

Vibrio vulnificus.

Наибольшую опасность для человека представляет второй вид - Vibrio vulnificus .

[info_b]Vibrio vulnificus — вид грамотрицательных , подвижных, изогнутых палочковидных (вибрионов), патогенных бактерий рода Vibrio. Он является родственником Vibrio cholerae, возбудителя холеры. Заражение Vibrio vulnificus приводит к быстрому распространению кожных инфекций, проникая в рану и вызывая целлюлит или даже сепсис. Кроме того, может спровоцировать пищевые инфекции. [/info_b]

Доктор Угур Аферин из стамбульской больницы “Флоренс Найтингейл”, заявил, что любителям поплескаться летом в море, когда концентрация вибрионов резко возрастает, следует соблюдать осторожность.

“Вибрионы размножаются в тёплой солёной воде. Холерный вибрион , в частности, может попасть в желудочно-кишечный тракт через загрязнённую морскую воду и вызвать холеру, которая приводит к тяжёлой диарее и обезвоживанию. Хотя случаи холеры в Турции редки, риск не равен нулю”, - предупредил Аферин.

При этом подцепить опасную бактерию можно не только в море, но даже в бассейне. Риск заразиться особенно велик у тех, кто купается с открытыми ранами - не зажившая царапина легко может открыть путь инфекции, поэтому любые раны специалисты рекомендуют закрывать водонепроницаемым пластырем перед заходом в море.

Как пояснил Аферин, когда такие виды, как Vibrio vulnificus, контактируют с кожей, они могут вызывать инфекции тканей и, в редких случаях, смертельные инфекции, такие как некротизирующий фасциит - он может быстро распространяться и разрушать ткани организма, именно поэтому его возбудителя часто называют “плотоядной бактерией”.

Турецкий специалист также обратил внимание на то, что заразиться вибрионом можно и через сырые морепродукты. В этом случае речь идёт о другом виде бактерии - Vibrio parahaemolyticus , который может спровоцировать приступ острого гастроэнтерита с сильными болями в животе, рвотой, диареей и лихорадкой.

Аферин также перечислил ряд других заболеваний, которые можно подцепить в море в летние месяцы, если не соблюдать меры предосторожности (в частности, если не обмываться проточной водой после купания в море):

ротавирус,

гепатит А,

заражение сальмонеллой и кишечной палочкой,

урологические инфекции.

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