На сколько можно продлить жизнь, если бросить курить 1 января? Британские учёные опубликовали результаты нового исследования

Опубликовано: 30.12.2024 15:09 , Обновлено: 30.12.2024

Британские учёные призвали курильщиков отказаться от вредной привычки в 2025 году. Новое исследование, проведённое специалистами Университетского колледжа Лондона (UCL), показало, что курение сокращает продолжительность жизни сильнее, чем считалось ранее.

Одна сигарета — минус 20 минут жизни

Согласно исследованию, итоги которого [link href=“https://www.theguardian.com/society/2024/dec/30/single-cigarette-takes-20-minutes-off-life-expectancy-study” target=“_blank” rel=“noopener”] пересказало [/link] The Guardian, одна выкуренная сигарета отнимает в среднем 20 минут жизни. Это означает, что пачка из 20 сигарет укорачивает жизнь почти на 7 часов. Предыдущие оценки 2000 года, опубликованные в BMJ, говорили об 11 минутах на сигарету.

Сколько дней жизни можно вернуть, отказавшись от курения?

Исследователи приводят такой пример: если человек, выкуривающий 10 сигарет в день, бросит курить 1 января, то уже к 8 января он предотвратит потерю целого дня жизни. К 5 февраля он вернёт себе неделю жизни, а к 5 августа — целый месяц. К концу года он сможет избежать потери 50 дней жизни.

«Люди обычно знают, что курение вредно, но склонны недооценивать, насколько именно», — говорит доктор Сара Джексон, ведущий научный сотрудник исследовательской группы UCL по алкоголю и табаку. «В среднем курильщики, которые не бросают курить, теряют около десяти лет жизни. Это 10 лет драгоценного времени, жизненных моментов и важных событий с близкими».

Курение является одной из основных предотвратимых причин заболеваний и смертности в мире. Оно становится причиной около 80 000 смертей в год в Великобритании и четверти всех смертей от рака в Англии, сообщило издание.

На чём основаны выводы учёных?

Новое исследование, проведённое по заказу Министерства здравоохранения Великобритании, опиралось на данные «Исследования британских врачей» (British Doctors Study), начатого в 1951 году, и «Исследования миллиона женщин» (Million Women Study), которое отслеживает состояние здоровья женщин с 1996 года.

«Некоторые люди могут подумать, что не прочь пропустить несколько лет жизни, учитывая, что старость часто сопровождается хроническими болезнями или инвалидностью. Но курение не сокращает нездоровый период в конце жизни, — пояснила Джексон в интервью The Guardian. — Оно в первую очередь съедает относительно здоровые годы в среднем возрасте, приближая наступление болезней. Это означает, что 60-летний курильщик, как правило, будет иметь состояние здоровья, как у 70-летнего некурящего».

Полный отказ от курения — единственный способ сохранить здоровье

Авторы исследования подчёркивают, что для получения максимальной пользы для здоровья и увеличения продолжительности жизни необходимо полностью отказаться от курения.

Предыдущие исследования показали, что не существует безопасного уровня курения: риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта лишь примерно на 50% ниже у тех, кто выкуривает одну сигарету в день, по сравнению с теми, кто выкуривает 20 сигарет в день. «Отказ от курения в любом возрасте полезен, но чем раньше курильщики сойдут с этого эскалатора смерти, тем дольше и здоровее они смогут прожить», — пояснили исследователи.

Профессор Санджай Агравал, специальный советник по табаку в Королевском колледже врачей, заявил: «Каждая выкуренная сигарета стоит драгоценных минут жизни, и совокупный эффект разрушителен не только для отдельных людей, но и для нашей системы здравоохранения и экономики. Это исследование является мощным напоминанием о настоятельной необходимости борьбы с курением как основной предотвратимой причиной смерти и болезней в Великобритании».

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