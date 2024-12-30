МНС установило цены на сигареты в Беларуси на начало 2025 года. Какие вырастут на 80 копеек?
С 1 января 2025 года в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет. Об этом проинформировало Министерство по налогам и сборам.
Так, среди продукции Гродненской табачной фабрики «Неман» на 20-80 копеек вырастут цены на сигареты «Минск» (обычный, 7, Superslims и 5 Superslims), Minsk (CITY MS и CAPITAL MS), «Премьер» (обычный, 7, QS и MS), «Фэст» (обычный, 7, QS и MS), Minsk city, Minsk capital, Minsk city QS, Minsk capital QS, Matrix BLUE, а также Credo, NZ, Queen, portal, некоторые виды Pall Mall, Kent, Vogue, Rothmans.
Больше всех в цене прибавил «Премьер» MS — с 3.1 до 3.9 рубля за пачку.
Компания «Табак-инвест» поднимет стоимость на 20-35 копеек на сигареты MAC, «Форт», Pall Mall, Kent, Vogue, Lucky Strike, некоторые виды «Короны» и Rothmans.
«Сентони ПРО» увеличит цены на 20-30 копеек почти на всю свою продукцию: Vogue, Kent, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike.
«АЛИДИ-Вест» повысит на 20 копеек стоимость всех своих сигарет: Kent, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike.
На столько же подорожают и ввозимые предприятием «Беларусьторг» сигареты Vogue, Lucky Strike, некоторые виды Kent и Rothmans.
[info_b]С полным списком сигарет, представленных на белорусском рынке местными производителями и импортёрами, а также предельными розничными ценами на них, можно ознакомиться на сайте МНС по [link href=“https://nalog.gov.by/actual/cigarettes/max-prices/” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке. [/link][/info_b]
В МНС напомнили, что белорусские производители и импортёры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
Ранее Telegraf.news писал, что белорусская компания “Табак-Инвест” лишилась права производить четыре популярные марки сигарет, которые до сих пор выпускались по лицензии японской корпорации JT International и её британской “дочки” Gallaher Group.
Белорусскую компанию «Табак-Инвест» лишили права производить сигареты четырёх известных марок