Можно ли заниматься спортом во время менструации? Вот что происходит с телом

Опубликовано: 10.06.2024 11:44 , Обновлено: 10.06.2024

Спорт – это здоровье. Данное утверждение, пропагандируемое годами, не подлежит сомнению. Однако для некоторых женщин занятия спортом во время менструации остаются под большим вопросом. Можете ли пойти в спортзал или на утреннюю пробежку в такой период? Новое исследование дало ответ на этот вопрос.

Менструации влияют на результативность в спорте

Существует распространенное мнение, что женщины хуже чувствуют себя во время менструации, находятся в более слабом состоянии и менее физически работоспособны. Исследования ученых из Университетского колледжа Лондона и Института спорта, физических упражнений и здоровья опровергли этот тезис своим новым исследованием. Согласно их данным, во время менструации большинство женщин имеют более быструю реакцию, большую точность, лучшее пространственное воображение и делают меньше ошибок. Благодаря этому они также менее подвержены травмам, что особенно важно для спортсменов.

В исследовании приняли участие 241 женщина. Их проверили на различные спортивные навыки и выяснили, что во время менструации у женщин на 12% более быстрая реакция в упражнениях с движением мяча и скорость на 25% выше в тестах на прогнозирование.

Подбирать тренировки следует в соответствии с фазой менструального цикла

Доктор Фламина Ронка из Университетского колледжа Лондона объяснила, что в лютеиновой фазе, то есть между овуляцией и менструацией, снижение уровня эстрогена и увеличение прогестерона приводят к замедлению реакции и снижению когнитивных навыков. Во время менструации эти эффекты обращаются вспять, что может привести к улучшению производительности и навыков.

«Зная, что происходит с вашим телом, женщины, занимающиеся спортом, чувствуют больший комфорт, потому что они знают, когда они могут совершить больше ошибок и что является не лучшим решением в данный момент», — сказала доктор Фламина Ронка.

Она подчеркнула, что женщины, занимающиеся спортом, должны адаптировать свои тренировки к менструальному циклу, и порекомендовала в определенные дни по возможности пропускать занятия некоторыми упражнениями.

Исследование также указало на больший риск травм в лютеиновой фазе. Ученые из Университетского колледжа Лондона и Университета Бата и Святой Марии доказали, что игроки женской Суперлиги в этот период в шесть раз чаще получали мышечные травмы. Эти доказательства были получены в результате трехлетнего наблюдения.

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