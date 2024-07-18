Можно ли пользоваться просроченным солнцезащитным кремом? Вот на что нужно обратить внимание в составе

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Опубликовано: 18.07.2024 09:18 , Обновлено: 18.07.2024

Хотя солнцезащитный крем имеет длительный срок хранения, израсходовать его за сезон часто не получается. Многие с наступлением нового лета задаются вопросом: что делать с ещё полным средства старым тюбиком? Стоят такие кремы не дёшево, а выбрасывать SPF, кажущийся нормальным, совсем не хочется. В каких случаях можно им воспользоваться?

В закрытом виде солнцезащитный крем в среднем может храниться до 3 лет.

Использовать средство, которое стояло дольше, может быть попросту неэффективно. Уф-защита солнцезащитного крема со временем ослабевает, а это означает, что он больше не может защитить от опасных солнечных ожогов и, следовательно, уберечь от старения кожи и риска появления рака кожи.

Однако в момент, когда новый крем ещё не куплен лучше воспользоваться тем, что имеется, чем не использовать ничего.

Главное, на что стоит обратить внимание в этом случае - это состав крема.

Если он содержит синтетический октокрилен с УФ-фильтром, то средство, у которого истёк срок, следует выбросить.

Считается, что октокрилен распадается на бензофенон, а это вещество подозревают в канцерогенности.

[info_b]Согласно исследованиям французских учёных, бензофенон может стать причиной клеточных мутаций, злокачественных новообразований и нарушения функции эндокринной системы.[/info_b]

Также стоит обратить внимание на консистенцию и запах крема. Если они изменились, то это явный признак порчи средства и, следовательно, потери его эффективности.

Ранее Telegraf.news писал о том, что долгая работа на грядках либо прогулки под палящим солнцем сопряжены с риском получить сильные солнечные ожоги. Что делать, чтобы облегчить боль и предотвратить дальнейшее повреждение кожи? Для того чтобы облегчить состояние, может быть достаточно продуктов, которые вы найдёте на своей кухне.

Не только сметана. Эти продукты на кухне спасут от солнечных ожогов и шелушения не хуже спецсредств