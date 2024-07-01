Не только сметана. Эти продукты на кухне спасут от солнечных ожогов и шелушения не хуже спецсредств

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Опубликовано: 01.07.2024 13:27 , Обновлено: 01.07.2024

Долгая работа на грядках либо прогулки под палящим солнцем сопряжены с риском получить сильные солнечные ожоги Наверняка каждый так или иначе сталкивался с этой проблемой. Что делать, чтобы облегчить боль и предотвратить дальнейшее повреждение кожи? Если вы будете действовать быстро, то сможете избежать появления волдырей, а в последующем и неприглядного шелушения кожи. Кажется, что для этого нужно отправляться в аптеку. Но не спешите. Для того чтобы облегчить состояние, может быть достаточно продуктов, которые вы найдёте на своей кухне.

Злоупотреблять солнечными ванными точно не стоит. Чрезмерное пребывание на солнце не только вредит коже, но и подвергает её риску получения болезненных ожогов. Иногда такое может случиться во время летней работы в саду или длительной поездки на велосипеде. Чтобы не обгореть, стоит пользоваться защитными кремами. Но что делать, если избежать ожога не удалось? В отсутствие специальных противоожоговых средств всегда можно прибегнуть к бабушкиным методам, которые доказали свою эффективность.

Что делать при солнечных ожогах. Домашние средства

Сначала примите душ с теплой, но не ледяной водой, чтобы охладить разгоряченное тело. Смойте гелем или мылом пот и остатки солнцезащитной косметики, которые могут раздражать болезненную кожу.

Просушите кожу полотенцем и, если есть, то нанесите легкое косметическое средство с алоэ, мятой, пантенолом или аптечным препаратом, уменьшающим раздражение. Важна его консистенция, поэтому выбирайте гелевую косметику. Когда вы чувствуете, что ваша кожа все еще горячая, избегайте жирных мазей или бальзамов. Они препятствуют отводу тепла от кожи, что усиливает боль.

На самые обожженные участки можно накладывать компрессы из холодного кефира, сметаны или простокваши . Эти бабушкины методы действительно работают. Белки и кальций, содержащиеся в молочных продуктах, успокаивают и увлажняют кожу, предотвращая образование волдырей. А кислый pH молочных продуктов помогает восстановить правильный pH кожи.

Также вы можете использовать огурец . Например, вы можете порезать охлаждённый огурец на тонкие ломтики и покрыть ими покрасневшее лицо. Ещё можете использовать мякоть помидора. Овсянка также оказывает успокаивающее действие. Замочите её водой или даже слегка переварите и остудите. Благодаря витаминам группы В и крахмалу она снимет воспаления и отеки кожи. Нанесите её на покраснение и смойте через пятнадцать минут или бросьте в ванну с теплой водой. Погрузитесь в неё на 15 минут, а затем примите душ.

Что принять, чтобы облегчить болевой синдром?

Если боль сильная, можно принять лекарство с ибупрофеном или ацетилсалициловой кислотой. Вы почувствуете себя лучше, и в то же время окажете противовоспалительное действие – покраснения исчезнут быстрее и оставят меньше повреждений.

Однако будьте осторожны: если вы видите мокнущие волдыри и чувствуете сильное жжение, а также у вас жар и плохое самочувствие, обратитесь к врачу. Это может говорить о солнечном ожоге 2-й степени, требующем медицинской помощи. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь лопнуть пузыри. Содержащаяся в них жидкость защищает обожженную кожу и способствует ее заживлению.

Что делать, чтобы сохранить загар?

Чтобы загар сохранялся дольше, вашей коже потребуется дополнительная влажность и смазка. Обязательно в состав крема входят витамины А, Е и С, экстракты фруктов и винограда, увлажняющая гиалуроновая кислота или алоэ. Они будут способствовать регенерации кожи, поврежденной воздействием солнца. Масло ши и аллантоин сделают сухой эпидермис эластичным. Втирайте их утром и вечером, и ваша кожа останется золотистой и гладкой.