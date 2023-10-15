Можно ли кипятить воду несколько раз? Вот что ответили эксперты

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Опубликовано: 15.10.2023 07:14 , Обновлено: 14.10.2023

В Интернете можно найти немало утверждений, что одну и ту же воду нельзя кипятить в чайнике несколько раз. Одной из причин называют то, что при повторном кипячении якобы возникают опасные для здоровья канцерогены. Но так ли это? Узнали, что говорят специалисты.

Оказывается, многие эксперты называют это мифом.

«Двукратное или трехкратное кипячение воды не приведет к испарению, например, половины ее объема, тем самым увеличивая концентрацию вредных веществ. Нам пришлось бы кипятить эту воду очень и очень долго, а при использовании ее для заваривания кофе или чая мы этого не делаем», — рассказал польский доктор химических наук Михал Шпак.

Он подчеркнул, что “кипячение ее во второй раз не сделает ее ядовитой или токсичной, не выделит вредных соединений, но убьет микроорганизмы”.

О том, что повторно кипятить воду можно, заявила и российская гастроэнтеролог, диетолог Ирина Федорченко.

“Хоть и при кипячении образуются соли магния и кальция, так называемая накипь, вреда это не приносит, разве что меняется вкус”, — отметила она.

И добавила: “Что может навредить — это чайник из некачественного пластика, при нагревании которого вещества будут переходить в воду”.

[info_b]К слову, чтобы в чайнике образовывалось меньше накипи, специалисты советуют наливать фильтрованную воду. [/info_b]

Кроме того, в 2020 году китайские ученые провели масштабное исследование, во время которого многократно кипятили воду и следили за изменениями ее качества.

Результаты показали, что “водопроводная вода будет по-прежнему безопасной и пригодной для питья даже после частого или длительного кипячения, если она соответствует санитарным нормам питьевой воды перед нагревом”.

Ранее Телеграф писал, что многие люди считают, что горячая вода закипит быстрее, поэтому такую и наливают в чайник. Другие же не заморачиваются и льют обычную холодную. Как же правильно на самом деле?

Эту ошибку допускают многие. Какую воду нужно наливать в чайник — горячую или холодную?