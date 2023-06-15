Можно ли есть семена перца? Вот что произойдет с организмом

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Опубликовано: 15.06.2023 16:54 , Обновлено: 15.06.2023

Перец — это овощ, который едят сырым, а также готовят, запекают, консервируют или маринуют. Он полезен, очень вкусен сам по себе, но также отлично подходит в качестве гарнира для некоторых блюд. Правда, перед готовкой его нужно разрезать. При этом мы обычно выбрасываем семена перца. Правильно ли это? Отвечаем на вопрос, можно ли есть семена перца или их все же нужно удалять.

На самом деле семена перца не ядовиты, но имеют резкий и горьковатый вкус. Такие семечки, добавленные в блюдо, могут просто его испортить.

Однако отдельный вопрос заключается в том, безопасно ли есть семена перца. Если мы случайно съедим одно или несколько штук – ничего страшного не произойдет. Однако их большое количество может вызвать проблемы с пищеварением, боли в животе, вздутие живота или диарею, поэтому употреблять их специально не стоит, пишет Wprost.

Где можно использовать семена перца?

Однако семена, вырезанные из перца, не обязательно выбрасывать. Их можно высушить и посеять. Это решение отлично подходит для людей, которые любят сами выращивать овощи.

Посев таких семян очень прост, но нужно помнить, что им потребуется тепло, солнце и достаточная влажность – благодаря этому они быстро начнут прорастать. Можно посадить их в землю, хотя в самом начале достаточно даже ваты.

Можно ли есть семена перца чили?

Любители перца чили также могут задаться вопросом, съедобны ли его семена. Хотя мы обычно удаляем их, а затем выбрасываем, также неплохо сохранить их. Затем просто высушите их и используйте в кулинарии. Как? Благодаря тому, что они острые, вы можете добавить небольшое количество, например, в соус — тогда вам не придется добавлять другие острые специи

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