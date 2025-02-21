Может ли БАД заменить лекарство? Разобрались, чем отличаются

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 21.02.2025 11:04 , Обновлено: 21.02.2025

БАДы и лекарства — в чём разница? Этот вопрос волнует многих, ведь оба продукта обещают помочь улучшить здоровье. Но насколько они схожи и чем принципиально различаются? В этой статье мы разберёмся, какие ключевые отличия есть между биологически активными добавками и лекарственными препаратами, чтобы вы могли сделать осознанный выбор для своего здоровья.

[info_b] Журналисты Telegraf.news подготовили этот материал с помощью данных Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Национальных институтов здоровья США (NIH), глобального онлайн-справочника по медикаментам (Global DRO) и директивы ЕС о пищевых добавках. [/info_b]

Что такое БАДы?

Биологически активные добавки (БАД) — это биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для употребления вместе с едой либо для включения в состав пищевых продуктов.

Основная цель БАДов — служить дополнительным источником важных питательных элементов, таких как пищевые волокна, витамины, минералы и аминокислоты. Они не лечат заболевания, а лишь поддерживают здоровье или помогают в профилактике определённых состояний.

Национальные институты здоровья США приводят несколько примеров пользы БАДов. Например, биодобавки с жирными кислотами омега‑3 могут помогать некоторым людям с заболеваниями сердечно‑сосудистой системы, а БАДы с кальцием и витамином D могут поддерживать прочность костей.

Путаница между БАДом и лекарственным средством нередко происходит из-за того, что они зачастую содержат одно и тоже действующее вещество, например, мелатонин, который играет ключевую роль в регуляции сна и циркадных ритмов.

Различие БАДов и лекарственных средств на примере мелатонина

Мелатонин часто можно встретить в аптеках и онлайн-магазинах как биологически активная добавка (БАД). Его принимают для улучшения качества сна, особенно при нарушениях режима сна или смене часовых поясов. В качестве БАДа мелатонин не требует рецепта врача и используется в основном для поддержания общего состояния здоровья.

Мелатонин также выпускается в виде лекарственного препарата, который назначается врачом для лечения серьёзных нарушений сна, таких как бессонница или расстройства циркадного ритма. Лекарственный препарат проходит строгие клинические испытания и имеет чёткую дозировку и инструкции по применению.

[info_b]Важно: БАД не являются лекарственными средствами и юридически относятся к пище! Они не проходят клинических испытаний, и контроль их качества заключается только в оценке их безопасности как пищевых продуктов.[/info_b]

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США предупреждает, что биологически активные добавки могут быть полезны для вашего здоровья, но они также могут быть связаны с рисками для организма. Поэтому, перед тем как принимать тот или иной БАД, необходимо поговорить с врачом, который поможет решить, подходит ли вам добавка.

Какие компоненты входят в состав БАДов

Чаще всего состав биологически активных добавок (БАД) включает различные натуральные компоненты, такие как:

вытяжки из растений (левзея, аралия, лимонник, заманиха, женьшень и другие);

морские водоросли (спирулина, фукус, ламинария, хлорелла, аскофиллум;

пищевые волокна (целлюлоза, пектины, лигнин);

специфические компоненты, например, акулий хрящ.

Фото иллюстрационное

Кроме того, БАДы могут содержать витамины, минералы, аминокислоты, ферменты, биофлавоноиды, иммуномодуляторы, адаптогены, продукцию пчеловодства, цеолиты и другие вещества.

Что такое лекарство?

Лекарственное средство — это вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения, которые применяются для профилактики, диагностики и лечения различных заболеваний. Лекарства подвергаются гораздо более строгим процедурам контроля и лицензирования, чем БАДы.

Компоненты лекарственных средств делятся на два основных типа: активные вещества и вспомогательные вещества.

Активные вещества — это основной компонент лекарства, который непосредственно оказывает терапевтическое воздействие на организм. Вспомогательные вещества помогают придать лекарству нужную форму, улучшить его стабильность, повысить биодоступность активного вещества или сделать приём удобным для пациента.

Фото иллюстрационное

Регулирование и контроль БАДов и лекарственных средств

В разных странах мира существуют различные системы регулирования лекарственных средств и БАДов, но основной принцип везде одинаков: защита здоровья населения от некачественных, неэффективных или опасных лекарств и БАДов.

Основные аспекты регулирования и контроля лекарственных средств

Разработка стандартов качества. Для всех фармацевтических продуктов устанавливаются строгие стандарты качества, чтобы гарантировать, что препараты соответствуют заявленным характеристикам.

Для всех фармацевтических продуктов устанавливаются строгие стандарты качества, чтобы гарантировать, что препараты соответствуют заявленным характеристикам. Клинические испытания. Перед выпуском нового препарата на рынок проводятся клинические исследования, чтобы доказать его безопасность и эффективность. Испытания проходят несколько фаз, начиная с экспериментов на животных и заканчивая масштабными тестами на людях.

Перед выпуском нового препарата на рынок проводятся клинические исследования, чтобы доказать его безопасность и эффективность. Испытания проходят несколько фаз, начиная с экспериментов на животных и заканчивая масштабными тестами на людях. Регистрация лекарственных средств. После успешного завершения клинических испытаний производитель подаёт заявку на регистрацию лекарства в соответствующий регулирующий орган страны. Этот процесс включает подробный анализ результатов исследований, производственных процессов и документации.

После успешного завершения клинических испытаний производитель подаёт заявку на регистрацию лекарства в соответствующий регулирующий орган страны. Этот процесс включает подробный анализ результатов исследований, производственных процессов и документации. Контроль производства. Регуляторы проверяют производственные площадки на соответствие стандартам качества. Это гарантирует, что лекарства производятся в условиях, исключающих загрязнение и ошибки.

Регуляторы проверяют производственные площадки на соответствие стандартам качества. Это гарантирует, что лекарства производятся в условиях, исключающих загрязнение и ошибки. Мониторинг побочных эффектов. Даже после выхода на рынок лекарственные средства продолжают находиться под наблюдением. Система фармаконадзора позволяет выявлять нежелательные реакции и принимать меры для минимизации рисков.

Даже после выхода на рынок лекарственные средства продолжают находиться под наблюдением. Система фармаконадзора позволяет выявлять нежелательные реакции и принимать меры для минимизации рисков. Маркировка и упаковка. Лекарства должны иметь чёткую маркировку, содержащую информацию о составе, дозировке, способе применения, сроке годности и противопоказаниях. Упаковка должна соответствовать требованиям безопасности и защиты от подделок.

Лекарства должны иметь чёткую маркировку, содержащую информацию о составе, дозировке, способе применения, сроке годности и противопоказаниях. Упаковка должна соответствовать требованиям безопасности и защиты от подделок. Система сертификации и лицензирования. Фармацевтические компании обязаны получать лицензии на производство и продажу лекарств. Лицензии выдаются государственными органами и могут быть отозваны в случае нарушений.

Фото иллюстрационное

Регулирование и контроль биологически активных добавок (БАДов)

Обеспечение безопасности. Ингредиенты, входящие в состав БАДа, должны соответствовать установленным санитарно-гигиеническим стандартам.

Ингредиенты, входящие в состав БАДа, должны соответствовать установленным санитарно-гигиеническим стандартам. Соответствие требованиям законодательства. БАДы подлежат обязательной регистрации. Это означает, что перед выпуском на рынок продукт проходит оценку соответствия нормам санитарии и гигиены.

БАДы подлежат обязательной регистрации. Это означает, что перед выпуском на рынок продукт проходит оценку соответствия нормам санитарии и гигиены. Чёткая маркировка. Упаковка биологически активных добавок должна содержать полную информацию о составе, способе приёма, дозировке.

Упаковка биологически активных добавок должна содержать полную информацию о составе, способе приёма, дозировке. Контроль производства. Производство БАДов должно осуществляться в условиях, соответствующих международным стандартам качества. Но, по мнению глобального онлайн-справочника по медикаментам (Global DRO), большинство компаний, производящих БАДы, никогда не проверяются FDA, чтобы убедиться в соблюдении правильности технологических процессов производства.

Биологически активные добавки регулируются в разных странах мира по-разному, поскольку они занимают промежуточную позицию между пищевыми продуктами и лекарственными средствами.

Так чем же различаются БАДы и лекарственные средства?

Различия между биологически активными добавками (БАДами) и лекарственными средствами заключаются в нескольких ключевых аспектах:

БАДы не лечат — они предназначены для улучшения общего состояния организма, восполнения дефицита витаминов, минералов и других полезных веществ. При этом Национальные институты здоровья США подчёркивают: каждая конкретная БАД требует отдельного изучения, чтобы определить, не приносит ли она вред.

Лекарства же используются для лечения конкретных заболеваний и устранения симптомов. Их цель — воздействовать на организм таким образом, чтобы устранить причину болезни или облегчить её течение.

БАДы проходят менее строгий контроль качества и безопасности, чем лекарства , так как в большинстве стран они классифицируются как пищевые продукты или диетические добавки. Лекарства, напротив, требуют проведения клинических испытаний, подтверждающих их эффективность и безопасность перед выпуском на рынок. Эти исследования строго контролируются государственными органами здравоохранения.

Так как зарегистрировать БАД гораздо проще, чем лекарственное средство, этим нередко пользуются нечистоплотные производители. Биодобавка перед получением госрегистрации проходит проверку, но только на наличие опасных для здоровья веществ, да и то только в конкретном представленном образце. Некачественные БАДы могут содержать посторонние вещества, оставшиеся в сырье из-за недостаточной очистки. Приём таких БАДов является риском для здоровья.

Фото иллюстрационное

Принимать или нет БАДы — личное дело каждого человека. Но нужно не забывать, что биодобавки — это не лекарства, а всего лишь еда. Если вам кажется, что вам не хватает каких-либо питательных веществ, витаминов или микроэлементов, обратитесь к специалистам – терапевту или квалифицированному диетологу.

А чем отличаются капли в нос от спрея?

Ранее Telegraf.news писал, что насморк — частая проблема, которая с различной периодичностью одолевает каждого белоруса. В такие моменты каждый отправляется в аптеку, где его поджидает огромное разнообразие флакончиков сосудосуживающих назальных препаратов. Одни покупают спреи, другие капли, полагая, что разница только в удобстве формата. Telegraf.news узнал, чем действительно отличаются обе формы препарата и как часто можно их использовать, чтобы не возникло привыкание.

Чем отличаются капли в нос от спрея? Фармацевт объяснила, как не заработать «медикаментозный ринит»