Чем отличаются капли в нос от спрея? Фармацевт объяснила, как не заработать "медикаментозный ринит"

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Опубликовано: 31.01.2025 12:11 , Обновлено: 31.01.2025

Насморк — частая проблема, которая с различной периодичностью одолевает каждого белоруса. В такие моменты каждый отправляется в аптеку, где его поджидает огромное разнообразие флакончиков сосудосуживающих назальных препаратов. Одни покупают спреи, другие капли, полагая, что разница только в удобстве формата. Telegraf.news узнал, чем действительно отличаются обе формы препарата и как часто можно их использовать, чтобы не возникло привыкание.

В момент, когда насморк одолевает нас, очень часто врачи рекомендуют использовать назальные сосудосуживающие препараты. Эти капли и спреи воздействуют на специальные рецепторы в полости носа, вызывая сужение кровеносных сосудов. Это помогает снизить отёчность, уменьшить выделения и позволяет дышать легче.

Капли или спрей? Фармацевт объяснила разницу

[info_b]Фармацевт с ником ruzelya.pharma в TikTok — работник одной из сетей аптек в Казахстане, также активно ведёт блог «Фармацевт первого стола» в Telegram и на YouTube, где освещает вопросы, касающиеся фармакологии.[/info_b]

По словам эксперта, отличие препарата заключается не только в удобстве использования. Сосудосуживающие в формате спрея, в отличие от капель, являются строго дозированным препаратом. Каждое орошение носа подаёт чётко определённую дозу лекарства и обеспечивает его равномерное распределение

«А вот капли считаются недозированной лекарственной формой. Дозировка и количество вещества будут зависеть от того, сколько человек накапает. При этом капли могут быть абсолютно разного размера», - пояснила фармацевт в TikTok.

По мнению эксперта, при выборе назального препарата лучше отдавать предпочтение спреям. Это позволит использовать лекарство экономичнее и избежать риска передозировки. Однако когда речь идёт о маленьких пациентах, в особенности детях до 1 года, сосудосуживающие назальные препараты нужно выбирать в капельном формате.

«Потому что спрей может создавать сильное давление, что приведёт к попаданию лекарства в евстахиеву трубу», - объяснила фармацевт.

Также эксперт напомнила, что сосудосуживающие препараты нельзя использовать у детей и взрослых дольше 5 дней, поскольку это может вызвать зависимость и медикаментозный ринит.

[info_b]Медикаментозный ринит — это синдром, возникающий в результате чрезмерного или неправильного использования сосудосуживающих назальных препаратов.[/info_b]

В то же время она заметила, что солевые растворы в виде спрея разрешены для промывания носа у детей младшего возраста, так как растворы с распылением более мягко действуют на слизистую носа ребёнка, не вызывая чрезмерного давления.

https://www.tiktok.com/@ruzelya.pharma/video/7465632269206572310?_r=1&_t=ZM-8tUgMo2KoEQ

Ранее Telegraf.news писал о том, что время от времени каждый белорус обращается к своей домашней аптечке в поисках необходимого лекарства. Случается, что в момент, когда нужна какая-то таблетка, внезапно обнаруживается, что у неё истёк срок годности. Иногда время просрочки бывает до обидного небольшим — всего пару дней или неделя, а случается, что на упаковке и вовсе указан только месяц и понять точно годен ещё препарат или нет затруднительно. Как понять, когда препарат действительно испорчен? Вот как ответила на этот вопрос фармацевт.

Как понять, когда у лекарства вышел срок, если указан только месяц? Фармацевт объяснила, какой «запас» закладывают производители