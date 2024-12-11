"Молочный Мир" ответил Россельхознадзору на обвинения в том, что тот обнаружил в сыре кишечную палочку

Опубликовано: 11.12.2024 18:59 , Обновлено: 11.12.2024

Несколько дней назад Россельхознадзор заявил, что в сыре белорусского предприятия "Молочный мир" специалисты обнаружили кишечную палочку. В пресс-службе производителя обвинения опровергли и назвали их "ложью", которая "не соответствует действительности".

В официальном документе Россельхознадзора говорится, что эксперты впервые выявили в сыре Щучинского филиала ОАО«Молочный Мир» бактерии группы кишечной палочки (БГКП). В связи с этим статус предприятия в реестре Таможенного союза попросили изменить на «усиленный лабораторный контроль». При этом ни вид сыра, ни его название или номер партии в российском ведомстве не сообщили.

[info_b]Кишечная палочка — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, которые могут вызвать острые кишечные инфекции с такими симптомами, как боли в животе, повышенная температура, рвота и диарея. По данным ВОЗ, наиболее частыми источниками кишечной палочки становятся не прошедшие надлежащую тепловую обработку гамбургеры, колбаса, непастеризованный свежевыжатый яблочный сок, йогурт и сыр, приготовленный из сырого молока.[/info_b]

Что ответили на “Молочном Мире”?

В пресс-службе предприятия заявили, что “эти утверждения не соответствуют действительности”. По словам руководства, все продукты компании ОАО «Молочный Мир» проходят “строгий контроль качества на всех этапах производства”, включая тестирование в аккредитованных лабораториях. Там добавили, что результаты регулярных проверок “подтверждают безопасность и соответствие продукции всем санитарным и гигиеническим нормам”.

“Россельхознадзор разместил на сайте информацию о том, что выявил БГКП в одной из партий одного наименования сыра Щучинского филиала ОАО «Молочный Мир». Партия снята с продаж до выяснения всех обстоятельств. Мы уже обратились в компетентные органы для разбирательства по данному вопросу и защиты репутации компании”, — заявили на предприятии.

Ранее Telegraf.news писал, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела “усиленный лабораторный контроль” за продукцией двух белорусских предприятий и одного рыбоводческого хозяйства. Причиной послужил ряд “первичных нарушений”, связанный с выявлением в говядине и рыбе опасных возбудителей.

Россельхознадзор обнаружил в белорусской говядине листерии, а в форели — кишечную палочку. Кто производитель?