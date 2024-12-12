Американцев предупредили об угрозе рака из-за такого масла. А белорусы его используют?

Опубликовано: 12.12.2024 18:19 , Обновлено: 12.12.2024

Американские учёные провели очередное исследование, которое показало: растительное масло из семян способно вызвать рак толстой кишки. Речь идёт о всем известном подсолнечном, рапсовом, кукурузном и масле из виноградных косточек. И если последние три — на любителя, то на первом уж точно кто-нибудь из белорусов да жарит.

По словам исследователей, столь нездоровый продукт может вызвать хроническое воспаление в организме. При этом раньше прямой связи между употреблением растительного масла и развитием онкологии учёные не видели. В ходе последних испытаний оказалось, что оно является одним из факторов, которые способствуют развитию рака толстой кишки. Учёные пришли к такому выводу, когда изучили опухоли более 80 человек с онкологией в возрасте от 30 до 85 лет.

Исследование показало, что в поражённой толстой кишке был повышен уровень биоактивных липидов — небольших молекул, которые образуются при употреблении масла из семян подсолнуха, рапса, кукурузы и виноградных косточек. Помимо сильного воспаления, биоактивные липиды препятствуют естественному процессу заживления организма и способствуют росту опухолей, передала британская газета The Independent.

[info_b]Чем заменить? По словам исследователей, масла, богатые жирными кислотами омега-3, которые содержатся в авокадо и, например, оливках, являются более здоровой альтернативой.[/info_b]

«Хорошо известно, что у пациентов с неправильным питанием в организме усиливается воспаление. Теперь мы наблюдаем его в самих опухолях толстой кишки, где рак похож на хроническую рану, которая не заживает. Если вы каждый день употребляете ультраобработанную пищу, способность организма заживлять раны снижается из-за воспаления и подавления иммунной системы, что в конечном итоге приводит к раку», — подчеркнул американский врач Тимоти Йетман.

[info_b]Ультраобработанные продукты — это еда, произведённая в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях) из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов. Часто такие продукты имеют более долгий срок хранения, чем обычные.[/info_b]

При этом ведущие медицинские учреждения США объяснили, что умеренное употребление подсолнечного, кукурузного, рапсового и масла из виноградных косточек не грозит возникновением злокачественных образований. Другими словами, не стоит лить его на сковородку каждый день — и тогда организм уж точно скажет “Спасибо”.

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