"Могут стать причиной опухолей" — В 10 районах Гродненщины Санэпидемслужба обнаружила опасные дыни

Опубликовано: 07.08.2024 09:00 , Обновлено: 07.08.2024

Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обнаружил в дынях опасное содержание нитратов, которое может привести к серьёзным последствиям в виде отравлений, опухолей и заболеваний щитовидной железы. Превышение допустимых норм выявили в 10 районах Гродненской области. Также в Санэпидемслужбе дали советы, как свести риски к минимуму и не дать отравиться себе или детям.

Специалисты рассказали, что в основном арбузы и дыни привозят к нам из Казахстана. И если в прошлые годы больше всего претензий было к полосатой ягоде, то сейчас — к дыне. Дело в том, что нитраты представляют серьёзную опасность для человека, поскольку могут стать причиной интоксикации и опухолей, а также снизить содержание йода в организме, из-за чего возникают проблемы со щитовидной железой.

Как же получить пользу и при этом не навредить здоровью? Во-первых, специалисты посоветовали “не лениться” и спросить у продавца документ о качестве и безопасности: его можно получить по результатам проверки в любом центре гигиены и эпидемиологии. Кстати, отсутствием таких документов как раз грешит придорожная торговля с машин, а то и просто с земли, предупредили в Санэпидемслужбе.

“Поступление нитратов в организм поможет снизить правильное употребление бахчевых: не выедайте сочную мякоть до самой корки, поскольку именно в ней концентрация вредных веществ гораздо выше”, — отметили в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Там добавили, что мыть плоды надо даже если собираетесь снимать кожуру, иначе бактерии с поверхности попадут сначала на руки, а потом и внутрь организма. Зелень, овощи и фрукты перед употреблением рекомендуется не только мыть, но протирать и высушивать. Дело в том, что на мокрой поверхности бактерии размножаются в четыре раза быстрее.

“Ягоды лучше сначала замочить в холодной воде – так лишний мусор сам всплывёт наружу. Зелень тоже стоит замочить, но уже в подсоленной воде – это убережёт нежные стебли и листья от повреждений. Корнеплоды (морковь, свёклу, редьку), а также арбузы, дыни и кабачки лучше отмывать под горячей водой с применением щётки”, — обратили внимание специалисты.

Ранее Telegraf.news писал, что в Могилёвском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья напомнили: август — пора арбузов. Поскольку эти ягоды в основном состоят из сахара и воды, они являются хорошей питательной средой для микроорганизмов. Если в мякоть попадут нехорошие бактерии (в арбузе они достаточно быстро развиваются и размножаются), можно заработать серьёзное пищевое отравление.

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