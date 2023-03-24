Белорусским детям предложили делать российский диаскинтест вместо манту. Что это такое?

Опубликовано: 24.03.2023 12:09 , Обновлено: 19.03.2024

В Беларуси детям и подросткам предложили заменить ежегодную пробу Манту для диагностики туберкулеза кожным диаскинтестом, разработанным российскими учеными. Доцент кафедры фтизиопульмонологии Белорусского государственного медицинского университета Жанна Кривошеева объяснила, чем отличаются эти два теста.

В России диаскинтест официально начали применять с 2008 года, в Беларуси - с 2014 года, после завершения собственных клинических испытаний. По сути, это такой же кожный тест, как и проба Манту, предназначенный для выявления признаков активности микобактерий туберкулеза в организме человека, и его также делают всем здоровым детям раз в год, а детям из групп риска - два раза в год, передает портал”Здоровые люди”.

Однако, есть ряд отличий между этими двумя тестами:

пробу Манту можно проводить детям в возрасте до 7 лет, тогда как диаскинтест можно проводить с 8 лет.

положительный результат диаскинтест показывает лишь у пациентов с активной фазой туберкулезной инфекции, тогда как положительная реакция на пробу Манту может быть и у больных, и инфицированных туберкулезом, и привитых вакциной БЦЖ.

Кому противопоказан диаскинтест?

Жанна Кривошеева озвучила и противопоказания к диаскинтесту:

Индивидуальная непереносимость самого препарата (симптомами может выть высокая температура после диаскинтеста, отек руки или сыпь по всему телу).

Аллергическая реакция на пробу Манту в прошлом.

Пневмония, бронхит или другая тяжелая инфекция - перед диаскинтестом должно пройти не меньше месяца и ребенок должен полностью восстановиться после болезни. В случае с легкими простудными заболеваниями тест можно проводить сразу после выздоровления.

Карантин в школе, детском саду или грипп у члена семьи, в которой проживает ребенок. Сроки постановки диаскинтеста в этом случае будут перенесены.

Период обострения хронических заболеваний и различных аллергических реакций (бронхиальная астма, нейродермит, экзема и др.).

Жанна Кривошеева также отметила, что аллергические реакции на диаскинтест случаются редко. Тем не менее, врач рекомендовала сразу после инъекции, как и в случае с любой прививкой, подождать 30 минут возле процедурного кабинета.

Как не пропустить туберкулез у ребенка?

Следует отметить, что начало туберкулеза можно легко пропустить, если не проходить ежегодное тестирование, поскольку симптомы его на начальных этапах незаметны. Специалисты подчеркивают, что ребенка следует показать врачу, если: