Многие взвешиваются неправильно? Тренер назвала 5 ситуаций, когда нельзя вставать на весы

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Опубликовано: 28.04.2025 11:47 , Обновлено: 11.07.2025

Когда человек худеет, ему хочется постоянно контролировать вес — приятно ведь видеть, как уходят лишние килограммы. Но эксперты говорят, что вставать на весы в конкретных случаях не имеет смысла. Колебания веса в течение дня и изо дня в день являются совершенно нормальным явлением. Если мы находимся в процессе похудения и хотим контролировать вес, нужно учитывать определённые ситуации, когда взвешивание даст неточный результат.

Многие худеющие измеряют вес ежедневно, но эксперты польского Национального центра просвещения в области питания (NCEŻ) уверяют, что в этом нет необходимости. Они рекомендуют взвешиваться не чаще одного раза в неделю.

Когда лучше всего взвешиваться?

Лучшее время для взвешивания — утро. Делать это нужно на пустой желудок и после посещения туалета.

Фото иллюстрационное

Для того чтобы свести к минимуму влияние различных факторов на измерение массы тела, хорошо придерживаться определённых правил.

«Лучше всего всегда взвешиваться в одно и то же время суток, в одной и той же одежде и одним и тем же образом. Поддержание одинаковых условий измерения позволяет получать более надёжные результаты», — отмечают эксперты Национального центра просвещения в области питания (NCEŻ).

Женщинам из-за меньшей задержки воды, следует взвешиваться в первую фазу менструального цикла.

Колебания веса в течение дня

Колебания веса в течение дня являются нормальным явлением. Разница в весе утром и вечером для взрослого человека может составлять до 2 килограммов. Колебания в весе в течение дня обусловлено несколькими факторами:

Приём пищи и жидкости . Каждый раз, когда мы едим или пьём воду, масса тела увеличивается. Даже небольшие перекусы способны добавить от нескольких десятков граммов до килограмма и больше, особенно если пища богата углеводами или солью, задерживающей жидкость. Потеря воды . Вода постоянно покидает организм естественным путём — через потоотделение, дыхание, мочеиспускание и дефекацию. Это приводит к уменьшению массы тела даже в пределах пары часов. Физическая активность . Интенсивная физическая нагрузка способна приводить к потере влаги посредством активного потоотделения, что снижает вес тела. Но одновременно мышцы потребляют гликоген, связанный с водой, и это также способствует временному снижению массы. Колебания гормонального фона . Гормоны влияют на баланс жидкости в организме. Например, перед менструацией женщины часто замечают небольшой набор веса из-за задержки жидкости в тканях организма. Стресс и сон . Высокий уровень стресса способен привести к изменениям аппетита и обмена веществ, влияющим на вес. Недостаточный сон тоже нарушает регуляцию гормонов голода и насыщения, способствуя скачкам массы тела.

Не взвешивайтесь в эти моменты дня. Эксперт указывает на 5 ошибок

Когда лучше не вставать на весы? Эту тему подняла Катажина Зелинска, тренер по питанию. В своём Instagram она часто публикует посты, связанные с вопросами здорового похудения. Она перечислила пять ситуаций, в которых лучше не вставать на весы.

После тренировки . Причина: потеря воды и потоотделение может создать впечатление, что вы похудели. Однако в этом случае организм в основном теряет воду, а не жир.

Во время менструального цикла . Причина: гормональные изменения и задержка жидкости могут вызвать колебания веса вплоть до более двух килограммов.

. Причина: гормональные изменения и задержка жидкости могут вызвать колебания веса вплоть до более двух килограммов. После обильного приёма пищи . Причина: переполненный пищей желудок добавляет временный вес.

. Причина: переполненный пищей желудок добавляет временный вес. После еды с избытком соли . Причина: натрий вызывает задержку жидкости, временно увеличивая массу тела.

. Причина: натрий вызывает задержку жидкости, временно увеличивая массу тела. Перед сном . Причина: К концу дня вес достигает своего максимума. На это влияют потребляемые в течение дня продукты питания, приём различной жидкости и активность.

Фото иллюстрационное

Также Катажина Зелиньска рекомендует не сосредотачиваться на весе, а контролировать изменения в объёмах тела. Это особенно важно, если вы не просто худеете, а наращиваете мышечную массу. Во время похудения организм теряет жировые отложения, однако одновременно идёт рост мышечной ткани, особенно если заниматься силовыми тренировками. Мышцы тяжелее жира, следовательно, масса тела может оставаться прежней или даже немного увеличиться, хотя внешний вид заметно улучшается.

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