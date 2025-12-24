Минздрав запретил продавать российскую незамерзайку с метанолом в 570 раз выше нормы

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Опубликовано: 24.12.2025 08:10 , Обновлено: 24.12.2025

Минздрав ввёл запрет на продажу в Беларуси очередной незамерзающей жидкости, в которой обнаружили значительное превышение содержания метанола. Как показали исследования специалистов, потенциально опасно вещества в этой жидкости было в 570,8 раз больше допустимой нормы.

Под запрет попала жидкость российского производства под названием IRIS с заявленной температурой кристаллизации -30℃. Производителем не этикетке указан индивидуальный предприниматель Дегтярев Алексей Михайлович, а само производство, согласно информации на этикетке, находится в Чебоксарах Чувашской Республики.

Вот как выглядит этикетка незамерзайки, признанной опасной белорусским Минздравом.

Метиловый спирт (метанол) запрещено использовать при производстве стеклоомывающих жидкостей из-за его токсического действия. Его пары могут оказывать негативное воздействие на нервную и сосудистую системы человека, зрительные нервы, сетчатку глаз, они раздражают слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. Острое отравление метанолом можно получить всего лишь при вдыхании его паров в салоне авто или через кожу, на которую попала опасная жидкость.

Тем не менее, некоторые недобросовестные производители продолжают использовать метанол, ведь он дешевле этанола и изопропанола и придаёт жидкости меньшую вязкость, обеспечивая хорошую морозостойкость.

Чтобы выбрать качественную стеклоомывающую жидкость, нужно внимательно изучать состав “омывайки” и не покупать её у непроверенных продавцов на обочине дороги.

Как выбрать качественную «незамерзайку»? Ищите эти слова на этикетке и встряхните канистру