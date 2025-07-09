Минздрав предупредил белорусов о штрафах до 2100 рублей за такие действия в поликлиниках и больницах

Опубликовано: 09.07.2025 11:32 , Обновлено: 09.07.2025

Министерство здравоохранения и Национальный центр защиты персональных данных выступили с разъяснением по поводу видеосъёмки в учреждениях здравоохранения. Поводом стал вопрос белоруса, который, ожидая приёма у врача, попал на видео другого пациента и позже увидел эту запись в соцсетях.

Как заявили в центре защиты персональных данных (НЦПЗД), снимать людей в больницах и поликлиниках без их согласия нельзя. Это может повлечь за собой административную ответственность в виде штрафа до 2100 рублей.

В Минздраве, в свою очередь, заявили, что поликлиники, больницы и другие медучреждения — это места, «куда люди обращаются за помощью, часто находясь в уязвимом положении», а не площадки для сбора контента. Поскольку пациенты и медработники на таких видео «могут быть идентифицированы», их съёмка, хранение и распространение являются обработкой персональных данных.

Согласно белорусскому законодательству (в частности, статье 18 Закона «Об информации, информатизации и защите информации»), для таких действий требуется правовое основание, которым является согласие человека . Причём, по разъяснению НЦПЗД, согласие должно быть получено от всех , кто попадает в объектив, причём до начала съёмки .

Нарушение этого правила квалифицируется по статье 23.7 КоАП «Нарушение законодательства о защите персональных данных». Её первая часть предусматривает для физлица штраф до 50 базовых величин (на сегодня — до 2100 рублей ) за умышленные незаконные сбор, обработка, хранение или предоставление персональных данных физического лица либо нарушение его прав, связанных с обработкой персональных данных.

Если уже попал на видео?

Если пациента попал на чьё-то видео, Минздрав рекомендовал такой порядок действий:

Обратиться к автору видео с требованием удалить запись с изображением либо её фрагмент.

запись с изображением либо её фрагмент. Если автор не реагирует — сообщить о нарушении техподдержке соцсети, в которой размещено видео.

техподдержке соцсети, в которой размещено видео. При игнорировании требований пациент вправе направить жалобу в центр защиты персональных данных или обратиться в милицию для привлечения виновного к ответственности.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как белоруска пришла в поликлинику и сняла на видео отсутствие там очередей. Почему это возмутило?

Белорусы пожаловались на отсутствие очередей в поликлиниках. Что не устроило?