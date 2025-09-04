Минздрав расширил список заболеваний для выдачи иностранных лекарств белорусам бесплатно

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Опубликовано: 04.09.2025 13:55 , Обновлено: 04.09.2025

Министерство здравоохранения расширило перечень заболеваний, при которых белорусам могут выписать препараты, не включенные в Республиканский формуляр лекарственных средств. Речь в том числе и об импортных аналогах белорусских препаратов, а также препаратах, не зарегистрированных в Беларуси.

Новый перечень утверждён ведомственным постановлением №75 от 12 августа 2025 года, текст которого на днях выложили на Национальном правовом портале. Если в предыдущей редакции перечня было всего 83 наименования заболеваний, при которых белорусы имеют право получить за бюджетный счёт лекарство, не включённое в официальный список бесплатных, то в новой редакции их уже 125.

Из новых заболеваний, которые впервые появились в перечне, в Минздраве назвали следующие:

сепсис,

инфекции, вызванные вирусом герпеса,

саркомы костей и мягких тканей,

нейробластома,

виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов,

нестабильная стенокардия,

острый инфаркт миокарда,

бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках,

идиопатическая подагра и другие болезни крови и кроветворных органов с вовлечением иммунного механизма, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период.

Как пояснили 4 сентября в пресс-службе Министерства здравоохранения, люди с такими заболеваниями смогут при оказании медицинской помощи бесплатно получить необходимые им лекарства в том случае, если другие препараты из “бесплатного списка” окажутся для них “доказано неэффективными” или если у них будет непереносимость других бесплатных лекарств.

Для получения бесплатных лекарств, в том числе тех, которые не зарегистрированы в Беларуси, должны быть “жизненные показания”, а принять решение по назначению таких лекарственных средств по новым правилам врачи могут в срок до 30 календарных дней (ранее этот срок был гораздо короче - всего 10 дней).

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который вводит и изменяет множество санитарных и гигиенических нормативов. Одно из возможных нововведений — это предложение в Беларуси установить предельно допустимую норму на содержание плесневых грибов в воздухе жилых помещений.

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