Минздрав предложил установить лимит на плесень в домах и квартирах белорусов

Опубликовано: 03.09.2025 11:40 , Обновлено: 03.09.2025

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который вводит и изменяет множество санитарных и гигиенических нормативов. Одно из возможных нововведений — это предложение в Беларуси установить предельно допустимую норму на содержание плесневых грибов в воздухе жилых помещений.

Сейчас документ находится на стадии проекта и открыт для предложений граждан на Правовом форуме Беларуси.

В проекте постановления ведомство предложило ввести конкретный численный показатель: количество плесневых грибов в воздухе квартир и домов не должно превышать 800 КОЕ/м³ .

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КОЕ/м³ означает «колониеобразующие единицы на кубический метр». Это стандартный микробиологический показатель, который позволяет посчитать количество живых микроорганизмов в определённом объёме.

Теоретически, если норматив будет принят, жильцы смогут на основании официальных замеров требовать от уполномоченных организаций конкретных действий по устранению проблемы.

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Что ещё может измениться?

Проект постановления затронул множество сфер — от воды в бассейнах до шума на рабочих местах. Вот ещё несколько предложений Минздрава:

Оценка промышленных запахов . Специалисты предложили ввести норматив на интенсивность запахов от производств. Их хотят измерять в баллах по специальной шкале, и на границе жилой застройки интенсивность не должна превышать 2 баллов. При этом норматив не будет распространяться на запахи от кафе и ресторанов, сжигания травы, курения, а также на запахи от хозяйственной деятельности граждан на своих участках (например, от содержания животных).

. Специалисты предложили ввести норматив на интенсивность запахов от производств. Их хотят измерять в баллах по специальной шкале, и на границе жилой застройки интенсивность не должна превышать 2 баллов. При этом норматив не будет распространяться на запахи от кафе и ресторанов, сжигания травы, курения, а также на запахи от хозяйственной деятельности граждан на своих участках (например, от содержания животных). Этикетки на продуктах . Авторы законопроекта предложили запретить производителям наносить на упаковку продуктов надписи «полезно для здоровья», «снижает риск заболеваний» или подобные, если в них превышено содержание жиров, сахара или соли. В документе приводится специальная таблица. Например, если в булке добавленного сахара больше 5 г на 100 г продукта, то называть её «продуктом для здорового питания» нельзя.

. Авторы законопроекта предложили запретить производителям наносить на упаковку продуктов надписи «полезно для здоровья», «снижает риск заболеваний» или подобные, если в них превышено содержание жиров, сахара или соли. В документе приводится специальная таблица. Например, если в булке добавленного сахара больше 5 г на 100 г продукта, то называть её «продуктом для здорового питания» нельзя. Ограничение шума от детских игрушек . Документ уточнил предельные уровни шума для озвученных игрушек. Например, для детей до 3 лет эквивалентный уровень звука не должен превышать 60 дБА, а максимальный (при резком звуке) — 70 дБА.

Со всеми предложенными корректировками можно ознакомиться по ссылке.

Все перечисленные изменения — это пока лишь проект. Общественное обсуждение продлится до 13 сентября 2025 года, и каждый желающий может внести свои предложения на «Правовом форуме Беларуси». Только после этого документ будет доработан и принят (или не принят) Советом Министров.

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