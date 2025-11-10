Минздрав предупредил белорусов о запрете российских сладостей - "Не подвергайте риску ваше здоровье"

Опубликовано: 10.11.2025 20:17 , Обновлено: 10.11.2025

Министерство здравоохранения Беларуси (Минздрав) ввело полный запрет на ввоз и продажу всей продукции российского производителя кондитерских изделий ООО «КОНФЕКТУМ». В ведмостве решение объяснили выявлением в составе российских маршмеллоу опасного для здоровья детей красителя, не указанного на упаковке.

Речь в сообщении идет о кондитерских сахаристых изделиях “Маршмеллоу с ароматом клубники”, предназначенных для детей школьного возраста от 6 лет и старше. В их составе специалисты нашли незаявленный изготовителем краситель азорубин (Е122).

[inf]Азорубин (Е122) — это синтетический краситель, который получают из каменноугольной смолы (продукта перегонки каменного угтя) или нефти. Он не имеет природного происхождения и был создан искусственно в лабораторных условиях для придания продуктам устойчивого красного цвета.

В некоторых странах, например, в Австрии, Норвегии и Швеции, его применение запрещено, а в других - существуют ограничения по его использованию[/inf]

Чем опасен скрытый краситель

Минздрав предупредил, что скушав еду с таким скрытым пищевым красителем можно получить аллергические реакции, приступы астмы, проблемы с желудочно-кишечным трактом и кожные заболевания. Опасность повышается именно для детей.

В ведомстве напомнили, что отсутствие полной информации о составе на упаковке нарушает права потребителей и скрывает потенциальные риски для здоровья, среди которых гиперактивность у детей, отравления и развитие хронических заболеваний.

В итоге, поставление главного чанитарного врача Беларуси ввело полный запрет на ввоз, реализацию, хранение, транспортировку и использование всего ассортимента продукции ООО «КОНФЕКТУМ» на территории Беларуси. Кроме того, прекращено действие на территории страны свидетельства о государственной регистрации этого производителя.

Когда продукция сможет вернуться на рынок

Для возобновления поставок российский производитель должен будет организовать и провести полный комплекс “корректирующих мероприятий”, подчеркнули в Минздраве Беларуси. Компании будет обязана доказать эффективность принятых мер, обеспечить стабильность производственных процессов и действенную систему контроля качества, включая лабораторные исследования.

Напомним, что недавно сразу четыре белорусских предприятия попали под усиленный лабораторный контроль Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) из-за одного и того же нарушения - выявленных в мясной продукции бактерий группы кишечной палочки.

Россельхознадзор нашёл кишечную палочку в мясе четырёх белорусских комбинатов