Минздрав предложил запретить магазинам, расположенным в жилых домах, разгружать машины с 23:00 до 7:00

Опубликовано: 01.11.2024 11:22 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство здравоохранения Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект постановления "Об утверждении санитарных норм и правил", согласно которому предлагается запретить разгружать машины с 23:00 до 07:00. Речь идёт о жилых домах, где располагаются торговые точки. По мнению медиков, работы такого характера создают шум и вибрацию, что негативно сказывается на ночном отдыхе белорусов.

На Национальном правовом Интернет-портале сказано, что проект создан в целях “унификации, оптимизации и либерализации санитарно-эпидемиологических требований”, которые изложены в действующем документе. В случае, если его утвердят, с 23:00 до 07:00 грузчики не смогут разгружать машины с продуктами в магазинах, расположенных в жилых домах по всей Беларуси.

“В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, проживающих в многоквартирных домах, на отдых в ночное время проектом санитарных правил предлагается ограничить выполнение погрузочно-разгрузочных работ в объектах с 23 до 7 часов, так как данные работы могут создавать шум и вибрацию в жилых помещениях”, — отметили в Министерстве здравоохранения Беларуси.

[info_b]Свои замечания и предложения по этому поводу можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 1 по 11 ноября 2024 года, то есть здесь.[/info_b]

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