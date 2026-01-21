Минздрав предложил ввести частичный запрет на аборты в Беларуси

Опубликовано: 21.01.2026 13:18 , Обновлено: 21.01.2026

Министерство здравоохранения предложило ввести ограничения на аборты в Беларуси. Выполнять эту процедуру планируют запретить в частных медицинских центрах. Об этом заявил 21 января глава ведомства Александр Ходжаев.

Отвечая на вопрос депутата Александра Шипуло о законодательных изменениях в сфере репродуктивного здоровья белорусов, министр рассказал о новом законопроекте, который уже находится на рассмотрении белорусских законодателей. По словам Ходжаева, его ведомство предложило включить в проект разрабатываемого Кодекса о здравоохранении норму о том, чтобы аборты выполнялись только в государственных клиниках.

Это требование Ходжаев объяснил ведомственной статистикой по качеству предабортного консультирования. По его словам, результативность таких консультаций в государственных учреждениях здравоохранения “гораздо выше”, чем в частных (то есть там чаще отговаривают женщин делать аборт и уговаривают сохранить беременность).

По данным, озвученным министром, в частных клиниках этот показатель составляет всего 20%, а в государственных - от 35 до 40%, что министр оценил как “хорошую положительную работу”.

“Это говорит о том, что требуется контроль, его усиление”, - объяснил Ходжаев эту инициативу Министерства здравоохранения.

Ещё одна инициатива по абортам, которая пока лишь прорабатывается ведомством, касается сокращения срока, на котором прервать беременность врачи могут по желанию самой женщины, без строгих медицинских показаний. Сейчас аборты разрешены на сроке до 12 недель, предлагается их сократить до 9 недель.

Однако Ходжаев эту инициативу расценил как “более сложную”. По его словам, этот вопрос требует более тщательного медицинского анализа и конкретных цифр от самих врачей. Срок в 9 недель, по мнению министра, слишком короткий и “острый для принятия решения” о сохранении беременности.

“Даже если мы сегодня будем достаточно активно смотреть в эту сторону, мы должны понимать, что качество предабортного консультирования в этой ситуации, с моей точки зрения, может резко упасть. Потому что время для принятия решения - осознанного и достаточно проработанного в рамках семьи и индивидуальных особенностей каждой женщины - сильно сокращается”, - пояснил свою позицию министр.

Напомним, в Кодексе Республики Беларусь о здравоохранении, который прорабатывается в стране с прошлого года, внесены некоторые изменения в положении о праве женщины на аборт. В действующей редакции Закона о здравоохранении указано, что его в Беларуси могут делать “по согласию” женщины, однако такая формулировка ведомство не устраивает, поскольку “не в полной мере соответствует требованиям о непосредственном волеизъявлении женщины”.

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