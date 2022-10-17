Как избавиться о пятна плесени на стене или потолке? Есть способ без химикатов

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Опубликовано: 17.10.2022 10:04 , Обновлено: 14.09.2023

Появление плесени в вашем доме может быть очень вредным для здоровья. Именно поэтому стоит избавиться от него всеми способами и как можно скорее. И что же делать, когда вы заметили плесень на стенах или потолке? Есть простой способ без дорогих химикатов.

В подавляющем большинстве случаев наличие плесени в доме или квартире происходит не по нашей вине. Прохудившиеся крыши, сломанные трубы, недостаточная теплоизоляция или недостаточное высыхание после строительных работ – это лишь некоторые из причин, вызывающих сырость и, как следствие, образование плесени.

Однако от нас зависит, правильно ли вентилируются помещения. Плесень чаще всего появляется в осенне-зимний период, когда мы не открываем окна. Именно поэтому сейчас настало то самое время, чтобы внимательнее присмотреться к стенам и потолку в вашей квартире или доме.

Простой способ избавиться от плесени на стенах или потолке

Когда мы замечаем плесень на стенах или потолке, первая мысль – приобрести специализированное химическое средство. Однако в этом нет необходимости. От грибка можно избавиться естественным путем, используя один продукт, который есть у каждого на кухне. Речь идет об уксусе.

Его pH низкий, что блокирует рост большинства грибков:

Просто налейте его в пульверизатор и обильно распылите на место появления плесени.

Подождав час, смойте уксус вместе с плесенью.

Если вы заметили, что она полностью не ушла, повторите процедуру еще раз.

[info_b]Есть и решение для крайне сложных случаев – паста из воды, уксуса и пищевой соды, которой нужно хорошенько помазать проблемные места и тоже через час смыть.[/info_b]

Почему стоит избавляться от плесени как можно скорее?

Естественно, пятна плесени не придают шарма вашей комнате. Но как часто это бывает, вы откладываете на потом борьбу с грибком, мирясь с некрасивым пятном. Этого делать не стоит.

Наличие плесени может иметь очень негативное влияние на наше здоровье. Грибок поражает дыхательную систему, вызывая насморк и синусит. Особую опасность плесень представляет для аллергиков. Плесень также может вызвать кожную сыпь. Грибок также часто усиливает чувство усталости и вызывает головную боль, боль в животе и даже проблемы с равновесием. У этого списка нет конца. Поэтому вряд ли стоит кого-то убеждать в том, что плесень нужно удалять как можно скорее.