Минздрав предложил белорусам получать больничный через мобильное приложение

Опубликовано: 14.04.2026 08:14 , Обновлено: 14.04.2026

В Министерстве здравоохранения анонсировали новое единое мобильное приложение для пациентов и врачей, которое призвано заменить белорусам бумажные справки и больничные листы. В ведомстве назвали примерные сроки, когда бумажный больничный "оцифруют", а получить выписку из амбулаторной карты или записаться к врачу можно будет в пару кликов на смартфоне.

Будущее мобильное приложение, разрабатываемое Минздравом совместно с Министерством труда и социальной защиты, уже имеет рабочее название - “Мое здоровье”. Планируется, что скачать его на телефон белорусы смогут уже в следующем, 2027 году. Такие сроки на днях озвучил заведующий сектором программно-информационного обеспечения Минздрава Виктор Сидоренко.

Мобильное приложение станет продолжением цифровой платформы для взаимодействия врачей и пациентов, над которой сейчас активно работают белорусские специалисты. По словам Сидоренко, приложение станет единым для всех граждан, передало госагентство БЕЛТА.

“Любой сможет записаться на прием к врачу из единой точки входа, посмотреть свои направления, куда он должен госпитализироваться, когда прибыть, заказать определенные услуги, например, получить какую-то выписку из документов, посмотреть свой электронный листок нетрудоспособности”, - расписал возможности будущего мобильного приложения представитель Минздрава.

По его словам, с введением цифровой платформы Минздрава в Беларуси изменится сам механизм обращения больничных листов: информацию о том, что человек ушёл на больничный или выздоровел и больничный закрыл, будет напрямую передаваться в Фонд социальной защиты населения Минтруда. Пациент же сможет увидеть эту информацию через своё мобильное приложение.

Кстати, в Минтруда ранее поясняли, что тестировать цифровые больничные планируют начать с больничных для беременных, которым на основании него назначается пособие по беременности и родам.

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