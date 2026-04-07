Минтруда пообещало белорусам отмену справок и очередей

Опубликовано: 07.04.2026 13:13 , Обновлено: 07.04.2026

В Министерстве труда и социальной защиты (Минтруда и соцзащиты) Беларуси объявили, что "в ближайшее время взаимодействие с Минтруда и соцзащиты станет проактивным".

В заявлении ведомства говорится о скорой смене справок и ожидания в очередях. А все регистрационные процедуры будут происходить “автоматически”.

“В 2026 году у нас еще запланировано комплексное тестирование, внедрение, назначение пособия по беременности и родам с использованием электронного больничного листка”, - заявили в Минтруда, не уточнив, когда же долгожданная функция заработает в обычном порядке.

В министерстве рассказали, что нововведение станет результатом “командной работы” и Минтруда, и Минздрава (Министерства здравоохранения).

“На этом мы не останавливаемся. Дальше у нас в перспективе и остальные виды пособий по временной нетрудоспособности”, - пообещали в Минтруда.

Кстати, ранее в Министерстве труда Беларуси сообщили, что у белорусов появилась возможность ознакомиться с вакансиями, которых ещё нет в реальности, но, возможно, они появятся в ближайшее время.

Минтруда предложило белорусам вакансии, которых ещё нет