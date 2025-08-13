Минздрав потребовал от МАРТ включить в «черный список» своего поставщика вакцин от ВПЧ

Опубликовано: 13.08.2025 14:14 , Обновлено: 13.08.2025

Министерство здравоохранения Беларуси обратилось в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с требованием включить в "чёрный список" своего поставщика вакцины против инфекции, вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ). В ведомстве рассказали, что их не устроило в поставщике.

Обязательную вакцинацию против ВПЧ включили в Национальный календарь профилактических прививок в Беларуси в 2025 году. Для этого решили закупить вакцины у зарубежного поставщика (название компании, победившей в процедуре госзакупок, в ведомстве не уточнили).

Несмотря на то, что с поставщиком был заключён контракт на поставки, свои обязательства в установленный срок компания не выполнила. В Минздраве заявили, что специалисты ведомства до сих пор не получили от производителя документы, подтверждающие прохождении выпускного контроля качества (то есть безопасность вакцины). В результате контракт с поставщиком решили расторгнуть и пообещали провести новую процедуру госзакупки в ближайшее время.

Что касается детей, которые вовремя не смогли получить прививку из-за заминки с поставками препарата, в Минздраве заверили, что возможность сделать прививку “будет у всех детей, определенных Национальным календарем профилактических прививок”, то есть у всех девочек 2014 года рождения.

“Также без внимания не останутся девочки более старшего возраста, родители которых ранее обращались в Минздрав или поликлиники, для проведения вакцинации против ВПЧ”, - пообещали в ведомстве.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси с 1 января 2025 года действует новый Национальный календарь, который включает 13 профилактических прививок. Среди новаций — пневмококковая вакцина, ревакцинация коклюша, вакцина протии вируса папилломы человека.

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