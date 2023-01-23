Минздрав пообещал зарегистрировать белорусскую вакцину от COVID-19 к концу 2023 года

Опубликовано: 23.01.2023 09:01 , Обновлено: 23.01.2023

В Министерстве здравоохранения запланировали зарегистрировать белорусскую вакцину от коронавируса только к концу 2023 года — в декабре.

Как сообщила начальник отдела науки Минздрава Маргарита Досина, опытные образцы белорусской вакцины уже есть, их опробовали на экспериментальных животных.

«Если мы замечаем, что появляются новые штаммы, которые могут повлиять, например, на иммуногенную активность, то они будут вноситься в отечественную вакцину», — добавила Досина.

Напомним, ранее министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич пообещал, что белорусскую вакцину против коронавируса начнут продавать в 2023 году. Однако, по его словам, он будет уже почти не нужна в том числе из-за небольшой востребованности вакцины.