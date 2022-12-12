Пиневич рассказал, зачем белорусскую вакцину от коронавируса выпустят, когда она будет почти не нужна

Опубликовано: 12.12.2022 10:34 , Обновлено: 12.12.2022

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич пообещал, что белорусскую вакцину против коронавируса начнут продавать в 2023 году. Однако, по его словам, он будет уже почти не нужна.

Министр утверждает, что одна из причин небольшой востребованности вакцины, в том, что «мы уже меньше болеем».

Кроме того, он отметил, что в Беларуси сформирована иммунная прослойка, и сейчас 72% населения страны привито от коронавируса.

По словам Пиневича, важно не само создание вакцины от коронавируса, а ее значение как «индикатора национальной безопасности».

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Напомним, что еще в марте 2021 года Александр Лукашенко потребовал «в кратчайшие сроки» выпускать белорусскую вакцину от COVID-19.

«В это непростое время за счет других направлений мы нашли 10 млн рублей (это только на первый этап) инновационных денег и бюджетных средств в пользу Минздрава и Академии наук. Осталось главное — результат и в заявленные сроки. Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы […] Развернемся — значит быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов.», — заявлял он в августе.

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