Минздрав отнёс к наркотикам 12 новых веществ. Что попало под госконтроль в Беларуси?

💼 Официально

Опубликовано: 23.07.2024 07:45 , Обновлено: 23.07.2024

Министерство здравоохранения Беларуси внесло изменения в республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат государственному контролю. Туда попали 12 новых запрещённых особо опасных психотропов, ряд прекурсоров, а также два вещества, которые разрешено применять в медицинских целях, но отпускаемых строго по назначению врача.

Соответствующее постановление Минздрава №122 во вторник, 23 июля, появилось на Национальном правовом интернет-портале. В самом ведомстве пояснили, что изменение списка наркотических и психотропных веществ обусловлено решениями Комиссии по наркотическим средствам ООН, которые были приняты на 67-й сессии. Включённые в перечень белорусского Минздрава вещества оказались и под контролем международных ведомств. Туда же попали ещё 12 новыми особо опасных психотропов.

Перечень опасных психотропных веществ, разрешенных к контролируемому обороту в Беларуси, дополнили Бромазоламом, который комиссиями ООН отнесен к психотропным веществам и включён в список II Конвенции о психотропных веществах 1971 года.

В списке запрещённых прекурсоров (химических веществ и их солей, из которых можно получить наркотические средства или психотропы) появились следующие вещества:

БМК-глицидная кислота и её эфиры,

1-БОК-4-пиперидон,

4-Пиперидон,

ПМК-глицидная кислота и её эфиры.

В Минздраве отметили, что специалисты Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси уже выявляли факты оборота новых психоактивных веществ.

Ранее Telegraf.news рассказывал о проверках, которые белорусская милиция периодически организует в аптеках, а также поликлиниках и больницах страны в рамках специального комплексного мероприятия “Допинг”. В ходе таких проверок правоохранители в поисках «утечки» лекарственных препаратов с наркотическими и психотропными веществами в составе не только проверяют склады с наркотическими веществами в учреждениях здравоохранения, но и повторно проверяют рецепты белорусов.

Милиция отправилась в рейды по аптекам в Гродно. Зачем решила проверять рецепты белорусов?