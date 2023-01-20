Минздрав изменил правила вакцинации от COVID-19 для белорусов

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Опубликовано: 20.01.2023 08:28 , Обновлено: 20.01.2023

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало приказ № 57 от 16.01.2023 года, в котором прописал новые правила вакцинации против коронавируса.

Согласно документу, теперь бустерную вакцинацию против COVID-19 нужно проходить каждые полгода. При этом — любой доступной вакциной (главное, чтобы она была допустимой к использованию с учетом возраста и показаний).

Также Минздрав допустил использование компонента 1 или компонента 2 без чередования компонентов для двухкомпонентных вакцин. И это не будет зависеть от типа вакцины, которую вам кололи в предыдущий раз.

Кроме того, в ведомстве разрешили проводить бустерную вакцинацию детям и подросткам с 5 до 17 лет.

А еще в документе прописана возможность применения в один день и вакцины от коронавируса, и других иммунобиологических лекарственных препаратов в рамках вакцинации. Можно будет не соблюдать интервал в две недели, если это не предусматривается в инструкции по медицинскому применению.

Как писал ранее Телеграф, в Министерстве здравоохранения 18 января заявили, что в Беларуси пока не зарегистрировали случаи заражения вариантом коронавируса «Кракен».