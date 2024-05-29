Минздрав дал белорусам рекомендации для «летнего настроения». Когда посоветовал не готовить еду и что пить в жару?

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Опубликовано: 29.05.2024 09:50 , Обновлено: 29.05.2024

Министерство здравоохранения Беларуси в среду, 29 мая, напомнило белорусам о мерах безопасности, которые следует соблюдать в условиях установившейся в стране жары. Чтобы "не испортить летнее настроение" и "впечатления от времени, проведенного на природе, неприятностями со здоровьем", ведомство призвало белорусов соблюдать несколько простых правил.

Как покупать продукты в жару?

Главные рекомендации Минздрава касаются правил обращения с пищевыми продуктами в жару. Особое внимание при покупке ведомство призвало уделять следующим продуктам:

мясным полуфабрикатам,

вареной колбасе,

салатам,

молочной продукции,

пирожным и тортам с кремом.

При этом обращать внимание специалисты рекомендовали не только сроку годности, но и целостности упаковки и условиям хранения продуктов в торговых точках и “при малейшем подозрении, что холодильное оборудование работает не эффективно”, посоветовали отказаться от покупки. Кроме того, Минздрав не рекомендовал покупать продукты “в сомнительных торговых точках” и “местах несанкционированной торговли”, например, расположенных вдоль трасс, а отдавать предпочтение стационарным торговым точкам.

Также специалисты строго наказали не готовить еду, особенно - для семьи и гостей в случае недомогания - болей в животе, тошноты, рвоты, диареи. В этом случае Минздрав рекомендовал немедленно обратиться к врачу .

Как готовить на природе?

Отдельный блок рекомендаций Минздрава касается готовки во время вылазки на природу, на которые часто отправляются люди в выходные и после рабочего дня в тёплое время года. Все скоропортящиеся продукты специалисты посоветовали при этом помещать в специальную сумку-холодильник.

А вот следующие продукты рекомендовали не брать с собой на пикник:

продукты, не подвергавшиеся термической обработке,

молочные продукты,

яйца,

кондитерские изделия с кремом.

“Все они служат в жару питательной средой для развития болезнетворных микробов”, - пояснили в ведомстве.

Также специалисты рекомендовали перед вылазкой на природу продумать, как защитить продукты от насекомых, грызунов и прочих животных и строго соблюдать правила личной гигиены:

Перед приготовлением и перед приемом пищи мыть руки с мылом либо обработайте их специальным дезинфицирующим средством.

Мыть овощи и фрукты, а также посуду только бутилированной или кипяченой водой.

Не пить воду из случайных источников и не использовать её в бытовых целях.

Не использовать лёд для охлаждения напитков.

При купании не заглатывать воду из водоёма.

Когда есть и какие напитки не пить в жару?

Общие рекомендации Минздрава сводятся к ограничению времени пребывания под прямыми солнечными лучами - в самое жаркое время суток медики и вовсе посоветовали не выходить на улицу. Также они посоветовали в жару отдавать предпочтение легкой и свободной одежде из натуральных тканей, а также не забывать при головной убор и солнцезащитные очки.

Кроме того, в Минздраве рекомендовали белорусам перейти на менее калорийную пищу, отказавшись от жирных блюд, а потребление мяса и вовсе свести к минимуму. Есть медики летом посоветовали утром и вечером, а самую жару отказаться от еды, но при этом пить достаточное количество жидкости. Оптимальным летним выбором в Минздраве назвали следующие напитки:

вода,

чай,

минеральная вода,

морсы,

кисломолочные напитки с низким содержанием жира,

отвары из сухофруктов,

витаминизированные напитки.

От газировки летом медики посоветовали отказаться, равно как и от любых жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетиков и алкоголя.

Ранее Telegraf.news сообщил, надолго ли, по мнению синоптиков, задержится “тропическая” жара в Беларуси, а также когда и где в ближайшее время белорусам ждать очередную порцию гроз с ливнями и, возможно, даже с градом.

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