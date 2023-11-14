Минздрав Беларуси разрешил выписывать рецепты не только врачам. Но не для всех белорусов?

Опубликовано: 14.11.2023 11:18 , Обновлено: 14.11.2023

На Национальном правовом портале сообщили 14 ноября, что Минздрав подготовил постановление от 18 сентября 2023 года № 139, в котором дал право не врачам выписывать рецепты на лекарства. Впрочем, сам документ до сих не опубликован, а значит не вступил в силу.

Однако уже известно, что в документе речь идёт о предоставлении права выписывать рецепты или создавать электронные рецепты “иным медработникам”, имеющим среднее специальное медобразование, ведущим самостоятельный амбулаторный прием по профилю деятельности.

Однако таким медикам все равно не разрешат выписывать лекарства, которые выдаются или продаются на льготных условиях, в том числе бесплатно. Наркотические и психотропные вещества белорусам все равно будут выдавать только врачи, говорится в постановлении.

Также в документе запретили использование любых сокращений названий лекарств, наркотических средств и психотропных веществ при выписке рецепта врача.

Когда постановление опубликуют и оно вступит в силу, на Национальном правовом портале не сообщили.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве здравоохранения Беларуси 13 ноября сообщили, что цены на популярное в стране антигестаминное повысили для того, чтобы СП ООО «Фармлэнд», выпускающее его избежало убытков.

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