В Минздраве рассказали, почему подняли цены на Лоратадин сразу на 18-26%

Опубликовано: 13.11.2023 18:46 , Обновлено: 13.11.2023

В министерстве здравоохранения Беларуси 13 ноября сообщили, что цены на популярное в стране антигестаминное повысили для того, чтобы СП ООО «Фармлэнд», выпускающее его избежало убытков.

“Решение по увеличению предельных максимальных отпускных цен до уровня себестоимости (рентабельность после повышения составит 0 %) принято в связи с увеличением себестоимости производства лекарственных средств лоратадин (производства СП ООО «Фармлэнд») и с целью ликвидации убыточности”, - пояснили в ведомстве, не уточнив, как производитель сможет работать без убытков при рентабельности 0% и почему себестоимость препарата так выросла.

Ранее Телеграф сообщил, что Министерство здравоохранения Беларуси с 11 ноября подняло цену на один из популярных антигистаминных препаратов, который врачи часто назначают белорусам при аллергиях и простудах. Стоимость в зависимости от упаковки увеличится по сравнению с прежней на 18,7-26,4%. Посмотрели, сколько теперь придётся выложить за упаковку лекарства при простуде для уменьшения симптомов аллергической реакции, таких как насморк, заложенность носа, кашель, зуд и слезотечение.

Сразу на 26,4% — Минздрав Беларуси поднял цену на популярное лекарство