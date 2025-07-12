Минздрав Беларуси определил, выпускников с какими болезнями освободят от ЦЭ

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Опубликовано: 12.07.2025 14:33 , Обновлено: 12.07.2025

Министерство здравоохранения Беларуси обновило перечень заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения школьников от итоговых испытаний. Одно из нововведений заключается в том, что теперь этот список распространяется и на выпускников 11-х классов, большинство из которых в конце учебного года сдают централизованный экзамен (ЦЭ).

Ранее действовавшее постановление Минздрава № 51 от 2022 года касалось только выпускников II ступени (девятиклассников). Новое постановление № 57 от 23 июня 2025 года расширило действие перечня на выпускников III ступени.

Одновременно изменены и подходы к освобождению от экзаменов по ряду заболеваний.

Какие изменения в самом перечне?

Как следует из документа, пересмотрены критерии для освобождения по нескольким группам заболеваний.

При эпилепсии . Ранее основанием для постоянного освобождения являлись частые, не контролируемые лекарствами припадки. По новым правилам, освобождение предоставляется «до 6 месяцев после последнего эпилептического приступа».

. Ранее основанием для постоянного освобождения являлись частые, не контролируемые лекарствами припадки. По новым правилам, освобождение предоставляется «до 6 месяцев после последнего эпилептического приступа». При повышенном кровяном давлении . Появился возрастной критерий. Для учащихся до 18 лет основанием для постоянного освобождения теперь является только гипертензия II степени. Для лиц 18 лет и старше — II и III степени.

. Появился возрастной критерий. Для учащихся до 18 лет основанием для постоянного освобождения теперь является только гипертензия II степени. Для лиц 18 лет и старше — II и III степени. При заболеваниях крови . Изменён порог для освобождения при некоторых видах тромбоцитопении. Если раньше для постоянного освобождения требовался уровень тромбоцитов 8010⁹/л и менее, то теперь этот показатель составляет 5010⁹/л и менее.

. Изменён порог для освобождения при некоторых видах тромбоцитопении. Если раньше для постоянного освобождения требовался уровень тромбоцитов 8010⁹/л и менее, то теперь этот показатель составляет 5010⁹/л и менее. При тиреотоксикозе (повышенной функции щитовидной железы). Теперь основанием для освобождения является постоянный статус заболевания, в то время как ранее освобождение было временным, до достижения компенсации.

(повышенной функции щитовидной железы). Теперь основанием для освобождения является постоянный статус заболевания, в то время как ранее освобождение было временным, до достижения компенсации. При нарушениях ритма сердца . Перечень был дополнен. Теперь освобождение могут получить пациенты, состоящие в листе ожидания на проведение таких операций, как радиочастотная абляция или имплантация кардиостимулятора.

[info_b]Ознакомиться с полным текстом постановления Министерства здравоохранения № 57 от 23 июня 2025 года можно на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

А как поступать в вузы?

Представитель Минобразования Сергей Пищов заявлял, что для поступления в вузы всё равно нужны результаты ЦТ или ЦЭ. Однако если у выпускника есть медицинское заключение о невозможности сдачи экзаменов, он может поступить без сертификатов, но только на ограниченный перечень специальностей.

Пищов также напомнил, что поступление без тестов возможно, например, на специальности с внутренними испытаниями или при отличной учебе. Но для этого снова нужно соблюсти определенные условия.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что 12 июля начался приём документов у белорусских абитуриентов, поступающих на общих основаниях.

Во всех вузах Беларуси начался приём документов. Что изменилось в 2025 году?