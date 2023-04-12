Минздрав Беларуси изменил правила продажи лекарств по рецептам. Какие аптеки не смогут?

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Опубликовано: 12.04.2023 15:20 , Обновлено: 12.04.2023

В Беларуси с 1 июня должны вступить в силу новые правила продажи в аптеках лекарств по рецептам. Требования прописаны в постановлении Министерства здравоохранения № 11 от 20 января 2023 г.

Согласно документу, с этого времени аптеки пятой категории не смогут продавать белорусам рецептурные медикаменты. Но за исключением аптек, «осуществляющих бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан».

Что такое аптека пятой категории?

Обновлено Как сообщили изданию Tochka.by в справочной аптек Минска, «решение коснется «аптек пятой категории, которые не отпускают лекарства по льготным и бесплатным рецептам. Государственные аптеки будут отпускать по рецептам. А частные пятой категории не будут».

В документе о Надлежащей аптечной практике сказано, что аптекой пятой категории является аптека, в которой «осуществляется розничная реализация лекарственных средств, создаваемая в местах наибольшего сосредоточения населения (магазины, рынки, вокзалы, гостиницы и т.п.), при наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя аптеки первой или второй категории».

Аптека пятой категории должна быть расположена в помещении, «изолированном от помещений другого назначения, в котором выделяются зоны приемки, хранения и обслуживания населения».

Как узнать, в каких аптеках Беларуси можно купить лекарство по рецепту?

Узнать, какие аптеки имеют право продавать медпрепараты по рецептам врачей, можно двумя способами:

по телефону 169 справочной аптек г. Минска;

на сайте PHARMA.BY в разделе «Аптечная сеть».

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