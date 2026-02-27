Минтруда заявило о запуске эксперимента с больничными в Беларуси

Опубликовано: 27.02.2026 15:09 , Обновлено: 27.02.2026

В Министерствк труда и социальной защиты анонсировали эксперимент с больничными листами, которые планируют провести в Беларуси в этом году. Он заключается в переводе больничного листа в электронный вид. Начнут только с одного вида больничных, но если эксперимент покажется себя хорошо, электронную практику пообещали расширить.

О запуске эксперимента по переходу на электронные больничных 27 февраля объявил министр труда и социальной защиты Андрей Лобович на итоговой коллегии ведомства.

На первом этапе совместный эксперимент Минтруда и Минздрава будет касаться только одного вида больничных листов - по беременности и родам. Дальнейшая цифровизация этой сферы и масштабирование данной практики на уровень всей страны, по словам Лобовича, будет напрямую завесить от результатов эксперимента.

Уже сейчас Министерство труда работает с 18 государственными информационными ресурсами, которые позволяют упростить работу специалистов и постепенно переходить к проактивному формату работы госорганов, о котором уже не первый год говорят в ведомстве.

“Это позволит существенно упростить процесс получения гражданами необходимых справок и документов для назначения пенсий, пособий и оплаты больничных”, - пояснил необходимость перехода к новому формату министр, пообещав “активно развиваться” в этом направлении.

Напомним, на на “проактивное” назначение госпособий и пенсий, когда человеку выплаты назначаются автоматически, белорусское правительство в перспективе рассчитывает перевести в том числе и пенсии по возрасту - для всех, кто достиг пенсионного возраста и наработал достаточно трудового стажа.

Совмин объявил о переходе к «проактивному назначению пенсий» для некоторых белорусов. Это как?