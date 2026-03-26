Минтруда Беларуси назвало среднюю стоимость путевки в свои санатории

Опубликовано: 26.03.2026 19:29 , Обновлено: 26.03.2026

Министерство труда Беларуси поделилось статистикой средней стоимости путевок в ведомственные санатории Минтруда. Речь идет об отдыхе и лечении на протяжении 15 суток.

У Минтруда в подчинении четыре таких оздоровительных заведения:

«Березина»

«Белая Вежа»

«Ясельда»

«Вяжути»

По утверждению ведомства, средняя стоимость путевки в них на 15 дней – 1,2 тыс. рублей. Но некоторые из белорусов могут рассчитывать на бесплатное оздоровление (1 раз в 2 года):

инвалиды I и II группы вне зависимости от занятости и сопровождающие инвалидов I группы, но без лечения.

Со скидкой могут подлечиться не чаще 1 раза в 3 года (15–20% от стоимости путевки):

неработающие ветераны труда,

неработающие инвалиды III группы.

Чтобы получить путевку в санатории Минтруда, нужно обратиться в Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту жительства.

Напомним, что крупнейший банк Беларуси – Беларусбанк – напомнил о существовании кредитного продукта, который выдается на организацию отдыха или оздоровления. Назвали его «На туристические услуги».

Беларусбанк предложил белорусам кредит: на санатории и туризм

Тем временем Совмин Беларуси разрешил брать льготный кредит “На родныя тавары” под 4% годовых на отдых и оздоровление в Беларуси. Санатории в эту категорию попадают.