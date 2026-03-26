Минтруда Беларуси назвало среднюю стоимость путевки в свои санатории
Министерство труда Беларуси поделилось статистикой средней стоимости путевок в ведомственные санатории Минтруда. Речь идет об отдыхе и лечении на протяжении 15 суток.
У Минтруда в подчинении четыре таких оздоровительных заведения:
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«Березина»
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«Белая Вежа»
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«Ясельда»
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«Вяжути»
По утверждению ведомства, средняя стоимость путевки в них на 15 дней – 1,2 тыс. рублей. Но некоторые из белорусов могут рассчитывать на бесплатное оздоровление (1 раз в 2 года):
- инвалиды I и II группы вне зависимости от занятости и сопровождающие инвалидов I группы, но без лечения.
Со скидкой могут подлечиться не чаще 1 раза в 3 года (15–20% от стоимости путевки):
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неработающие ветераны труда,
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неработающие инвалиды III группы.
Чтобы получить путевку в санатории Минтруда, нужно обратиться в Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту жительства.
Напомним, что крупнейший банк Беларуси – Беларусбанк – напомнил о существовании кредитного продукта, который выдается на организацию отдыха или оздоровления. Назвали его «На туристические услуги».
Беларусбанк предложил белорусам кредит: на санатории и туризм
Тем временем Совмин Беларуси разрешил брать льготный кредит “На родныя тавары” под 4% годовых на отдых и оздоровление в Беларуси. Санатории в эту категорию попадают.