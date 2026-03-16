Беларусбанк предложил белорусам кредит: на санатории и туризм
Крупнейший банк Беларуси Беларусбанк напомнил о существовании кредитного продукта, который выдается на организацию отдыха или оздоровления. Назвали его «На туристические услуги».
«Зумеры проходят мимо, миллениалы точно поймут… И ставка там приятная – от 13,45% годовых. Собирайте чемодан в санаторий, электрофорез сам себя не сделает», – призвал банк в собственном ТГ-канале.
Выдавать его обещают на срок до 3 лет. То есть если клиенты захотят отдохнуть этим летом, то расплачиваться смогут ещё несколько лет после.
А как банк узнает, что потратили на туризм?
На самом деле Беларусбанк предлагает перечислять деньги сразу на счёт организации или ИП (индивидуального предпринимателя), у которой вы покупаете туристическую услугу. Или выдать вам кредитную карту, но оплатить ей можно будет только в Беларуси (она будет системы «Белкарт») и только в определенных организациях торговли, относящихся к категориям «туризм и отдых». Таким компаниям присвоены следующие МСС-коды (коды категории продавца):
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4722 (туристические агентства и организаторы экскурсий);
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7011 (отели и мотели);
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7032 (рекреационные и спортивные лагеря);
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7033 (кемпинги и трейлер-парки);
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7519 (прокат домиков на колесах);
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7991 (туристические достопримечательности и выставки);
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7999 (услуги отдыха, нигде более не классифицированные).