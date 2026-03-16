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Беларусбанк предложил белорусам кредит: на санатории и туризм

Беларусбанк предложил белорусам кредит: на санатории и туризм
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Крупнейший банк Беларуси Беларусбанк напомнил о существовании кредитного продукта, который выдается на организацию отдыха или оздоровления. Назвали его «На туристические услуги».

«Зумеры проходят мимо, миллениалы точно поймут… И ставка там приятная – от 13,45% годовых. Собирайте чемодан в санаторий, электрофорез сам себя не сделает», – призвал банк в собственном ТГ-канале.

Выдавать его обещают на срок до 3 лет. То есть если клиенты захотят отдохнуть этим летом, то расплачиваться смогут ещё несколько лет после.

А как банк узнает, что потратили на туризм?

На самом деле Беларусбанк предлагает перечислять деньги сразу на счёт организации или ИП (индивидуального предпринимателя), у которой вы покупаете туристическую услугу. Или выдать вам кредитную карту, но оплатить ей можно будет только в Беларуси (она будет системы «Белкарт») и только в определенных организациях торговли, относящихся к категориям «туризм и отдых». Таким компаниям присвоены следующие МСС-коды (коды категории продавца):

  • 4722 (туристические агентства и организаторы экскурсий);

  • 7011 (отели и мотели);

  • 7032 (рекреационные и спортивные лагеря);

  • 7033 (кемпинги и трейлер-парки);

  • 7519 (прокат домиков на колесах);

  • 7991 (туристические достопримечательности и выставки);

  • 7999 (услуги отдыха, нигде более не классифицированные).

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