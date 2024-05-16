Медики выяснили, как песня Тейлор Свифт может спасти жизнь. Когда включать?

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Опубликовано: 16.05.2024 14:59 , Обновлено: 16.05.2024

Хит американской певицы Тейлор Свифт может спасти чью-то жизнь. Оказывается, заглавный трек из последнего альбома исполнительницы, «The Tortured Poets Department», имеет идеальный темп для сердечно-легочной реанимации... В полезных свойствах песни уверены в Американской кардиологической ассоциации.

Творчество Тейлор Свифт на протяжении многих лет пользуется огромной популярностью у поклонников. Теперь выяснилось, что одна из ее песен может оказать реальное влияние на жизнь людей.

Как убеждены в Американской кардиологической ассоциации, заглавный трек из последнего альбома исполнительницы «The Tortured Poets Department» имеет идеальный темп для сердечно-легочной реанимации.

«Если вы видите, что подросток или взрослый потерял сознание, позвоните 911 [в Беларуси — 103], а затем сильно и быстро нажмите на центр грудной клетки в такт „The Tortured Poets Department“. Спасибо Тейлор Свифт!» - говорится в официальном профиле Американской ассоциации сердца в Instagram.

[info_b]В плейлист песен, спасающих жизнь, также вошли хит Bee Gees «Stayin’ Alive», «Uptown Funk» в исполнении Бруно Марса и «Somebody Else» от The 1975.[/info_b]

Как делать искусственное дыхание?

Прежде чем приступить к выполнению сердечно-легочной реанимации, необходимо позаботиться о собственной безопасности. Возможные опасности могут включать, например, движение транспорта, огонь или дым, риск взрыва или поражения электрическим током, неблагоприятные погодные условия, агрессию, риск ингаляционного отравления. При проведении спасательных работ также следует избегать прямого контакта с кровью пострадавшего.

Первая помощь должна начинаться с оценки состояния здоровья пострадавшего, проверки сознания и вызова помощи. Если пострадавший не в сознании, необходимо открыть дыхательные пути (удалить инородные тела изо рта и наклонить голову пострадавшего) и проверить дыхание пострадавшего (оценка должна длиться 10 секунд, в течение которых должно быть сделано 2 вдоха).

Если он не дышит, необходимо провести сердечно-легочную реанимацию. В этом случае вы должны:

встать на колени рядом с пострадавшим;

положите руку на нижнюю часть грудины;

положить другую руку на тыльную сторону первой руки;

переплести пальцы обеих рук;

выпрямите руки и расположите их перпендикулярно грудной клетке;

выполните 30 компрессий на глубину около 5-6 см (взрослый) с частотой 100-120 компрессий в минуту;

после завершения компрессий откиньте голову назад, зажмите крылья носа и вдувайте воздух в рот, пока грудная клетка не поднимется (необходимо вдуть около 0,5 литра воздуха).

Продолжайте цикл из 30 компрессий и 2 спасательных вдохов до тех пор, пока пострадавший не восстановит дыхание или не прибудет помощь.

Ранее Telegraf.news писал, что во всем мире сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти и ежегодно уносят около 18 миллионов жизней. К ним относятся такие заболевания сердца и кровеносной системы, как инсульт, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность. Поэтому, если заметить тревожные признаки до того, как станет слишком поздно, это может спасти жизнь. На какие симптомы на ногах стоит обратить внимание?

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