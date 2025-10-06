Медики рекомендовали белорусам от "осенней хандры" есть баранину и креветки

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Опубликовано: 06.10.2025 13:11 , Обновлено: 06.10.2025

Специалисты Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома в своём официальном Telegram-канале рекомендовали белорусам есть баранину и креветки, чтобы не впасть в "осеннюю хандру". Всё благодаря тому, что эти именно в этих продуктах содержится один важный микроэлемент, укрепляющий иммунитет человека.

Речь о цинке , нехватка которого может вызывать симптомы, которые многие легко спишут на “осеннюю хандру” - постоянная усталость, подавленность, частые простуды и длительное восстановление после них. Есть, разумеется, и более специфические проявления острой нехватки этого незаменимого микроэлемента в организме человека:

тусклые волосы, ломкие ногти и обострение проблем с кожей,

ухудшение обоняния и вкуса,

медленное заживление самых пустячных ранок.

Почему для организма человека так важен цинк?

Как понятно из описанных симптомов дефицита цинка, этот микроэлемент жизненно важен для нормальной работы иммунной системы и заживления ран. Дело в том, что он участвует в процессе созревания иммунных клеток, таких как T-лимфоциты и лейкоциты, а также в выработке интерферонов, которые непосредственно борются с вирусами.

Кроме того, цинк необходим организму для роста костей. Он же участвует в синтезе коллагена, за который сегодня так активно борется каждая женщина, а ещё выступает в роли одного из антиоксидантных ферментов, которые нейтрализуют свободные радикалы. Именно они повреждают клетки нашего организма, приводя к так называемому “окислительному стрессу” и преждевременному старению клеток, а цинк блокирует этот процесс, препятствуя разрушению клеток.

Но не только женщинам есть резон следить за уровнем цинка в организме. Этот микроэлемент не менее важен для мужского здоровья, поскольку участвует в выработке гормонов, таких как инсулин и тестостерон и напрямую влияет на сперматогенез, а также на внутриутробное развитие плода.

В добавок ко всему, цинк необходим организму для обоняния и вкуса.

Какие продукты богаты цинком?

[inf]Суточная норма потребления цинка, согласно рекомендациям Гарвардской медицинской школы, составляет 11 мг в день для взрослых мужчин и 8 мг в день для взрослых женщин. Для беременных и кормящих женщин рекомендуемая суточная норма составляет 11 мг и 12 мг в день соответственно.[/inf]

В Telegram-канале Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома посоветовали не спешить бежать в аптеку за БАДами, чтобы насытить свой организм цинком. Гораздо лучшим решением станет разнообразить свой рацион продуктами, которые богаты этим микроэлементом. Эксперты Лидской центральной областной больницы предложили белорусам добавить в свой ежедневный рацион следующие продукты, чтобы сделать “иммунитет несокрушимым, а настроение —хорошим”:

Морепродукты: устрицы, креветки, мидии,

Мясо: говядина, баранина, печень,

Тыквенные семечки и кунжут,

Орехи: кешью, арахис, миндаль,

Бобовые: чечевица, нут,

Яйца, сыр, цельнозерновые крупы

Подчеркнём, что если вы заподозрили у себя дефицит цинка, следует обратиться за консультацией к профессиональному врачу, а не обращаться наугад к пищевым добавкам и витаминным комплексам, поскольку избыток цинка может быть не менее вреден для организма, чем его недостаток .

Следует отметить, что чемпионом по содержанию цинка медики признают сырые устрицы: порядка 35 мг цинка на 100 гр продукта, что с лихвой покрывает суточную норму этого микроэлемента для человека. Однако с учётом их высокой стоимости и далеко не повсеместной доступности в наших магазинах, белорусам, наверняка, хотелось бы подыскать менее дорогостоящую и более доступную альтернативу.

И она есть - обычные овсяные хлопья . По содержанию цинка они даже опережают заморские креветки: на 100 гр креветок - около 1,5 мг цинка, а в 1 стакане овсяных хлопьев - порядка 2,3 мг цинка. А вот цена на креветки, понятное дело, в разы выше: за кило креветок белорусам придётся отдать сегодня от 50 рублей , то за пачку - от 1,28 рубля . Экономическая выгода очевидна, а добрать до суточной нормы цинка можно и другими, не самыми дорогостоящими продуктами, например:

Семена тыквы, жареные - 2,2 мг в 30 гр,

Свинина, центральная часть (отбивные), на кости, жареная - 1,9 мг в 100 гр,

Сыр твёрдых сортов - 1,5 мг в 50 граммах,

чечевица, вареная - 1,4 мг в 1/2 стакана,

Грибы, - 1,2 мг в 1 стакане,

Сардины, консервированные в масле (важно слить жидкость) - 1,1 мг в 100 гр,

Греческий йогурт - 1 мг в 180 гр,

Молоко, 1% жирности - 1 мг в 1 стакане.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что если вы хотите внести немного разнообразия в свой рацион, стоит добавить один из видов рыбы, которая не очень популярна среди белорусов, но чрезвычайно богата питательными веществами. Узнайте, что за она и почему ее стоит есть хотя бы 3-4 раза в месяц.

Эту рыбу нужно есть белорусам хотя бы раз в неделю. Она нежная, полезная и почти без костей