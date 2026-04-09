МАРТ отчитался о снижении цен на некоторые лекарства на 40%

Опубликовано: 09.04.2026 10:12 , Обновлено: 09.04.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) отчиталось о снижении розничных цен на некоторые лекарства на 40%. В ведомстве это приписали эффекту от так называемого механизма референтного ценообразования на лекарственные препараты.

Референтное ценообразование в Беларуси возобновили в июле 2023 года. Оно заключается в том, что максимальные отпускные цены на лекарства устанавливаются по результатам анализа цен на препараты с одинаковым действующим веществом, доступные на международном рынке. Сейчас МАРТ ориентируется на минимальные цены в 13 странах, включая Россию, Казахстан, Латвию, Литву, Польшу и обязательно - в стране, где производится данный препарат.

В рамках такого референтного ценообразования сегодня МАРТ регулирует предельные отпускные цены примерно на 960 лекарственных препаратов (с учетом их различных форм и дозировок).

В результате, как заявили в ведомстве, по отдельным препаратам Беларуси удалось добиться значительного снижения цен производителей:

на индийский препарат «Омез» для лечения язвы желудка снижение - почти на 25%,

на словенский «Вольтарен» для снятия боли, воспаления и отеков — почти на 40%.

Согласно анализу МАРТ, розничные цены в Беларуси, в сравнении с другими странами ЕАЭС, находятся преимущественно в среднем ценовом диапазоне. Однако есть и исключения, признали в ведомстве, не называя конкретных наименований.

В МАРТ также сообщили, что уже направили Министерству здравоохранения своим предложения по совершенствованию ценового регулирования на лекарства.

Отметим, что перечень лекарств белорусского производства, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения, постоянно расширяется. В последний раз - в январе 2025 года - список пополнился сразу 17 названиями.

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