Лукашенко открыл в Минске новую поликлинику «не хуже, чем за бугром»

Опубликовано: 03.04.2026 11:35 , Обновлено: 03.04.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля торжественно открыл в Минске новую городскую поликлинику, которую он охарактеризовал как "поликлинику будущего" - "самую современную, самую продвинутую". По его словам, задачей исполнителей проекта этой поликлиники было создать такое медицинское учреждение, "чтобы уровень был не хуже, чем за бугром" и чтобы белорусы "восхищались своим, а не тем, что по телевизору видите".

Новая 42-я городская поликлиника была открыта в микрорайоне Восточный, который территориально находится за столичной кольцевой, за микрорайоном Уручье. Лукашенко назвал его “одним из красивейших и удобных уголков Минска”, который сильно преобразился за последние годы. По мнению главы государства, в новой поликлинике будут работать “самые продвинутые, самые лучшие медики”.

“Не потому, что где-то в Мстиславле, Хотимске, Лиде, Столбцах и других городах наши медработники хуже. А потому, что минские медики могут раньше других прикоснуться к самым современным технологиям и их освоить”, - пояснил Лукашенко.

При этом, как отметили в Администрации Президента (АП), глава государства потребовал, чтобы качественное и современное медицинское обслуживание было доступно не только жителям столицы, но и самых отдаленных регионов. Президент поручил руководству Минска совместно с правительством и лично председателем Совета Республики Натальей Кочановой (она в настоящее время является уполномоченным представителем Президента в Минске) выработать соответствующие подходы.

“Надо сделать так, чтобы те, кто живет подальше от Минска, могли также получить здесь помощь. Конечно, это мы для Минска делаем. Там мы делаем для других районов, регионов. Но здесь более продвинутые технологии. Нельзя сделать так, чтобы на окраинах нашей страны, подальше от Минска, люди отвергали минчан”, - заявил глава государства.

По его словам, развивая Минск, недопустимо создавать резкий контраст с остальными регионами - “чтобы не было противоречий в стране”.

“Страна должна быть единой, монолитной. И от наших шагов по обеспечению здоровья наших людей будет очень много зависеть. Надо подумать над этим”, - процитировала Президента его пресс-служба.

Он также заявил, что ему лично хочется, чтобы в Беларуси “всё было красиво и качественно” и призвал белорусов “прекратить ныть и плакать, что у нас людей не хватает”.

“Людей у нас хватает. Надо выстроить систему так, чтобы те люди, которые есть, могли работать, и зарабатывать, и обслуживать население”, - заявил Лукашенко, обращаясь к руководству Министерства здравоохранения.

“Медики как президент: сколько надо, столько и работают”, - добавил он.

Напомним, в этом году белорусские вузы заметно сократили количество платных мест, выделенных на грядущую вступительную кампанию. Недавно Министерство здравоохранения Беларуси официально ответило на возмущение некоторых родителей и самих абитуриентов по этому поводу.

В Минздраве Беларуси ответили на претензии из-за сокращения платных мест в медвузах