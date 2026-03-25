В Минздраве Беларуси ответили на претензии из-за сокращения платных мест в медвузах

Опубликовано: 25.03.2026 18:09 , Обновлено: 25.03.2026

Министерство здравоохранения Беларуси официально ответило на возмущение некоторых родителей и самих абитуриентов после известий, что в 2026 году будет сокращено количество платных мест в медицинских вузах.

Там не стали опровергать эту информацию, а сослались, что такая же ситуация уже давно в педагогических и аграрных вузах.

“Практика невыделения мест на платный набор существует в аграрной и педагогической сферах, а также по ряду инженерных специальностей”, – заявили в Минздраве.

В свою очередь, начальник главного управления кадровой работы и профессионального образования Минздрава Ольга Колюпанова заявила, что в 2026 году в Беларуси создали “беспрецедентные условия для абитуриентов медвузов – значительно увеличили набор на бюджетные места”.

“Набор увеличен на 760 бюджетных мест. Разница очевидна: 200 мест платного набора в прошлом году против 760 бюджетных в этом”, – заявила чиновница, фактически раскрыв цифру сокращенных платных мест.

Также в министерстве здравоохранения пообещали, что в 2026 году будут пересмотрены цифры по целевому набору так, чтобы в зависимости от востребованности специальности он составлял от 45% до 70%. В том же 2025 году он составлял 80%.

Тем не менее в Минздраве решили сохранить интригу и заявили, что финальные контрольные цифры приема будут официально опубликованы на сайтах медицинских университетов до 1 апреля (а по целевому набору – до 1 мая).

Ранее в министерстве образования Беларуси не стали отрицать появившуюся в соцсетях информацию о том, что медицинские вузы страны почти полностью сократят набор на платные места.

В то же время там и не подтвердили цифры, ранее появившиеся в некоторых пабликах. Начальник Главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов в эфире СТВ заявил, что окончательных цифр еще нет.

По его словам, контрольные цифры появятся позже и будут утверждаться министерством здравоохранения исходя из кадровой потребности.

В Минобразования прокомментировали отсутствие платных мест в медвузах