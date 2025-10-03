Листерии в птице, кишечная палочка в молоке? Россельхознадзор ограничил поставки с двух белорусских предприятий

Опубликовано: 03.10.2025 11:41 , Обновлено: 03.10.2025

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 2 октября поставила на усиленный лабораторный контроль продукцию трёх белорусских предприятий, поставки продукции ещё двух и вовсе временно ограничили. Узнали, кого российские проверяющие взяли на карандаш и что именно их не устроило в белорусской молочке и мясе.

С сегодняшнего дня, 3 октября, Россельхознадзор ограничил поставки в страну продукции двух белорусских предприятий, которые, как утверждают в ведомстве, повторно уличили в несоответствии их требованиям. Речь о продукции следующих компаний:

цеха по производству готовой продукции Витебской бройлерной птицефабрики – её готовой мясной продукции обнаружили превышение показателя КМАФАнМ;

ООО «МПК Боровлянский» – в их говядине обнаружили бактерий группы кишечной палочки .

[inf]Показатель КМАФАнМ - это количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. По данным белорусских санэпидслужб, продукты питания с превышение допустимого показателя КМАФАнМ потенциально могут вызвать “пищевое отравление с признаками диареи и гастроэнтерита”.[/inf]

Продукцию ещё трёх белорусских компаний в России взяли на “усиленный лабораторный контроль”. Такую меру Россельхознадзор практикует в тех случаях, когда нарушения выявляются впервые.

На этот раз цех убоя и переработки бройлеров известного ОАО «Александрийское» угодил в список из-за якобы обнаруженных в мясе птицы листерий, а в говядине Гродненского мясокомбината, как и в сухом молоке филиала Лидского молочно-консервный комбината “Новогрудские Дары”, по данным Россельхознадзора, нашлись бактерии группы кишечной палочки.

[inf] Кишечная палочка в мясе или молоке может вызвать острые кишечные инфекции с такими симптомами, как боли в животе, повышенная температура, рвота и диарея. Листерии же считаются более опасными для человека бактериями. При листериозе может поражаться центральная нервная система, что может привести к потенциально смертельному менингиту и энцефалиту. [/inf]

Это не первый случай, когда российские проверяющие заявляют об обнаружении потенциально опасных бактерий и запрещённых веществ в продукции белорусских производителей. Ранее Telegraf.news рассказывал, как осенью 2023 года Россельхознадзор и усмотрел антибиотики в детских консервах популярного белорусского производителя.

Россельхознадзор заявил, что нашел антибиотики для кроликов в белорусских детских консервах